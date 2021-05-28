"Комментарии" узнали у экспертов политический прогноз на июнь. Чего ждать Украине – и почему? Какая из политсил может укрепить свои позиции, какая — ослабнуть? Возможны ли какие-то неожиданности? Ответы – в нашем материале.

ВРУ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Июнь станет горячим из-за противостояния центральной власти и олигархов"

Политолог Петр Охотин прогнозирует, что июнь станет горячим из-за противостояния центральной власти и олигархов. По его словам, уже по состоянию на конец мая заметно то, что украинцам пытаются забросить месседжи о том, что "олигархи не такие плохие", что "власти не нужно воевать с владельцами основных финансово-промышленных групп".

Эксперт считает, что рейтинги партии власти будут зависеть от того, насколько избиратели будут верить попыткам власти бороться с олигархами, а также насколько эффективно власти смогут вести информационную кампанию.

"Киевский мэр Виталий Кличко, скорее всего, активизирует партийное строительство "УДАРа" в регионах и начнет наступать на ниши "Евросолидарности" Петра Порошенко, чей рейтинг может пострадать из-за обнародования "пленок Медведчука". На фоне всей этой борьбы камнем стабильности будет казаться глава МВД Арсен Аваков, который усиливает свой имидж действиями, выходящими за пределы полномочий министра. Речь идет о привлечении, например, французских инвестиций. Скорее всего, Арсен Борисович продолжит действовать в рамках образа "министра, которого не любит Путин" и "стабильного переговорщика с Западом". А вот ОПЗЖ, думаю, ждет реструктуризация и внутренняя борьба, связанная с ослаблением Медведчука. Основными точками кипения будут Киев — сердце украинской политики, а также Харьков, где осенью планируются выборы мэра", — отмечает Петр Охотин.

"Украина – страна политической турбулентности"

Исходя из совокупности объективных данных и субъективных оценок, возможные тенденции развития событий в июне будут зависеть не столько от внутриполитических моментов, сколько от внешних факторов, влияющих на события в Украине. Так считает политтехнолог Александр Кондратенко.

"Важный фактор воздействия на так называемую внутреннюю кухню украинской политики – это отношения с администрацией президента Байдена. Кадровые ротации в Кабмине после визита госсекретаря США Энтони Блинкена — тому подтверждение, — отмечает эксперт. — Если говорить об усилении/ослаблении политсил, то на сегодняшний день таких тенденций не намечается. Во всяком случае, с точки зрения усиления. Но любая тенденция конечна во времени, и может трансформироваться, поэтому ситуация в июне может резко измениться после встречи Байден-Путин 16 июня в Женеве".

По мнению Александра Кондратенко, если у Путина и Байдена получится продуктивно обсудить Украину, то потом президент России проведет переговоры с Зеленским, чтобы закрепить достигнутые соглашения. Если же Россия и США просто обозначат друг другу "красные линии", то переговоров с украинским лидером может и вовсе не быть. Что, в свою очередь, также повлияет на позиции "Слуги народа". Ведь неразрешенность вопроса войны на Донбассе влияет как на рейтинги собственно Зеленского, так и на рейтинги "слуг".

Комментируя вероятность досрочных выборов в Раду, политтехнолог отметил, что если в начале 2021 года не предвиделись бурные всплески политической борьбы, то по состоянию на сегодня готовится ряд новых политпроектов, кроме тех, которые за последние две-три недели уже заявили о себе. А раз их кто-то готовит, то…

"Украина – страна политической турбулентности. Так что неожиданности и сюрпризы возможны уже этой осенью, — считает Александр Кондратенко. — Ослабление государственных институтов, ухудшение социально-экономических показателей, нарастание всплесков протестной активности внутри отдельных политических сил ближе к осени, по моему субъективному мнению, – это то, чего стоит ожидать, начиная с конца июня. А также, не исключаю, ухудшение отношений местной власти в столице с центральной. Давление Офиса президента на Кличко будет усиливаться, если Виталий Владимирович "не договориться"… До чего – посмотрим".

Кроме того, июнь, по мнению эксперта, – это:

- продолжение борьбы за рейтинги;

- появление новых политических проектов;

- новые тактические союзы между группами влияния;

- усиление противостояния между властью и оппозицией;

- обязательно чисто медийные резонансные посадки, которые в результате остаются исключительно инфоповодом, и не более;

- разговоры о начале земельной реформы (весь месяц);

- давление на Медведчука и Порошенко;

- разговоры о повышении тарифов в июле.

Ранее сообщалось, как после исключения Шевченко из "Слуги народа" сложится политическая судьба нардепа.

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