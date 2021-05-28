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МЕНЮ
Таисия Ерохина
"Комментарии" узнали у экспертов политический
прогноз на июнь. Чего ждать Украине – и почему? Какая из политсил может
укрепить свои позиции, какая — ослабнуть? Возможны ли какие-то неожиданности? Ответы
– в нашем материале.
ВРУ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политолог Петр Охотин прогнозирует, что июнь
станет горячим из-за противостояния центральной власти и олигархов. По его
словам, уже по состоянию на конец мая заметно то, что украинцам пытаются
забросить месседжи о том, что "олигархи не такие плохие", что "власти не нужно
воевать с владельцами основных финансово-промышленных групп".
Эксперт считает, что рейтинги партии власти
будут зависеть от того, насколько избиратели будут верить попыткам власти
бороться с олигархами, а также насколько эффективно власти смогут вести
информационную кампанию.
"Киевский мэр Виталий Кличко, скорее всего,
активизирует партийное строительство "УДАРа" в регионах и начнет наступать на
ниши "Евросолидарности" Петра Порошенко, чей рейтинг может пострадать из-за
обнародования "пленок Медведчука". На фоне всей этой борьбы камнем стабильности
будет казаться глава МВД Арсен Аваков, который усиливает свой имидж действиями,
выходящими за пределы полномочий министра. Речь идет о привлечении, например,
французских инвестиций. Скорее всего, Арсен Борисович продолжит действовать в
рамках образа "министра, которого не любит Путин" и "стабильного переговорщика
с Западом". А вот ОПЗЖ, думаю, ждет реструктуризация и внутренняя борьба,
связанная с ослаблением Медведчука. Основными точками кипения будут Киев —
сердце украинской политики, а также Харьков, где осенью планируются выборы
мэра", — отмечает Петр Охотин.
Исходя из совокупности объективных данных и
субъективных оценок, возможные тенденции развития событий в июне будут зависеть
не столько от внутриполитических моментов, сколько от внешних факторов,
влияющих на события в Украине. Так считает политтехнолог Александр Кондратенко.
"Важный фактор воздействия на так называемую
внутреннюю кухню украинской политики – это отношения с администрацией
президента Байдена. Кадровые ротации в Кабмине после визита госсекретаря США
Энтони Блинкена — тому подтверждение, — отмечает эксперт. — Если говорить об
усилении/ослаблении политсил, то на сегодняшний день таких тенденций не
намечается. Во всяком случае, с точки зрения усиления. Но любая тенденция
конечна во времени, и может трансформироваться, поэтому ситуация в июне может
резко измениться после встречи Байден-Путин 16 июня в Женеве".
По мнению Александра Кондратенко, если у
Путина и Байдена получится продуктивно обсудить Украину, то потом президент
России проведет переговоры с Зеленским, чтобы закрепить достигнутые соглашения.
Если же Россия и США просто обозначат друг другу "красные линии", то
переговоров с украинским лидером может и вовсе не быть. Что, в свою очередь,
также повлияет на позиции "Слуги народа". Ведь неразрешенность вопроса войны на
Донбассе влияет как на рейтинги собственно Зеленского, так и на рейтинги
"слуг".
Комментируя вероятность досрочных выборов в
Раду, политтехнолог отметил, что если в начале 2021 года не предвиделись бурные всплески политической борьбы, то по состоянию на сегодня готовится ряд
новых политпроектов, кроме тех, которые за последние две-три недели уже заявили
о себе. А раз их кто-то готовит, то…
"Украина – страна политической турбулентности.
Так что неожиданности и сюрпризы возможны уже этой осенью, — считает Александр
Кондратенко. — Ослабление государственных институтов, ухудшение
социально-экономических показателей, нарастание всплесков протестной активности
внутри отдельных политических сил ближе к осени, по моему субъективному мнению,
– это то, чего стоит ожидать, начиная с конца июня. А также, не исключаю,
ухудшение отношений местной власти в столице с центральной. Давление Офиса
президента на Кличко будет усиливаться, если Виталий Владимирович "не
договориться"… До чего – посмотрим".
Кроме того, июнь, по мнению эксперта, – это:
- продолжение борьбы за рейтинги;
- появление новых политических проектов;
- новые тактические союзы между группами
влияния;
- усиление противостояния между властью и
оппозицией;
- обязательно чисто медийные резонансные
посадки, которые в результате остаются исключительно инфоповодом, и не более;
- разговоры о начале земельной реформы (весь
месяц);
- давление на Медведчука и Порошенко;
- разговоры о повышении тарифов в июле.
Ранее сообщалось, как после исключения
Шевченко из "Слуги народа" сложится политическая судьба нардепа.
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