Внутриполитический прогноз для Украины: какие важные события ожидают страну в августе

Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, какие важные внутриполитические события ожидают Украину в августе, и как будет действовать власть и ее оппоненты.

Внутриполитический прогноз для Украины - фото из открытых источников

30-летие Независимости — отправная дата в понимании будущего

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что август будет рубежным как в геополитическом, так и во внутриполитическом измерении.

"Во-первых, нас ожидает перезагрузка процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе, ведь и так понятно, что идут интенсивные закрытые переговоры между основными игроками. Отправной точкой можно считать заявление канцлера Германии Меркель о необходимости имплементации Украиной формулы Штайнмайера. Возможно, завесу приоткроет встреча Байдена и Зеленского 30 августа, но сейчас в американо-украинских отношениях настоящие "качели". Во-вторых, серьезным событием станет "Крымская платформа" (23 августа), целью которой станет информационное удержание темы оккупации РФ полуострова и укрепление союзнических связей. Участие стран в платформе станет показателем реального желания консолидировать усилия в отношении сдерживания агрессивных намерений РФ. В-третьих, есть определенные опасения, что август может ознаменоваться новым гибридным ударом РФ, желающей показать "несостоятельность" и "хрупкость" украинской государственности и территориальной целостности в период празднования 30-летия Независимости", – отмечает эксперт.

По его мнению, упоминание Путиным в своем историческом опусе об острове Змеином, который был передан СССР в 1948 г. Румынией, может стать подготовкой к реализации неких дестабилизационных действий в Черном море.

Неадекватная же реакция украинских властей на новую угрозу и поле конфликта может стать триггером для серьёзного внутриполитического напряжения, ведь обществу могут преподнести действия власти как "капитуляцию", предупреждает Олег Постернак.

"Что касается внутриполитических событий, то 30-летие Независимости — отправная дата в понимании будущего, – уверен он. – Собственно, Украина должна сама себе дать ответ на такие вопросы как идентичность, евроинтеграция, вступление в НАТО, национальная безопасность и оборона, гражданское общество, инновационная экономика. Отрадно, что нынешняя власть где-то чувствует тренд и требования эпохи благодаря таким проектам как цифровизация и "Большая стройка". Ко Дню Независимости планируют запустить "дорогу единства" длиной 1392 км, открыть несколько значимых инфраструктурных объектов, которые строились десятилетиями ранее".

Но где-то власть и недооценивает значимость такой сферы как эффективная социальная политика, тарифный вопрос, считает эксперт.

"Неуклюжие и половинчатые действия в двух последних сферах создают самый большой риск социального напряжения и электоральной нисходящей динамики, – говорит Олег Постернак. – Где-то это чувствуется нынешней властью (заметно по вопросу тарифов на электроэнергию), но тут нужен именно комплексный стратегический подход касательно повышения уровня жизни. Нужно понять раз и навсегда, что крепость Украинского государства сейчас не только в культурно-языковом маркере и боевой армии, а и в высоком уровне жизни и динамично работающей развитой экономике, что автоматически расширяет уверенность в завтрашнем дне и сводит любые разрушительные политические операции на "нет". Именно это – страховка от дальнейших испытаний на прочность (а они будут)".

Основными положительными направлениями власти будут проект "Большая стройка", земельная реформа и ее плоды

Политолог Петр Охотин основными "ягодками" августа считает День Независимости, который ознаменует старт политического сезона, а также встречу Зеленского с Байденом.

По мнению эксперта, правящая партия "Слуга народа" будет усиливать работу в регионах.

"Коалиция с мэрами и местными элитами им нужна для воплощения в жизнь закона о деолигархизации, – поясняет политолог. – Без союзников на местах такая борьба будет очень тяжелой. Основными положительными направлениями власти будут проект "Большая стройка", земельная реформа и ее плоды. Фактором риска является третья волна пандемии, о которой уже говорят мировые СМИ. Другим неприятным сюрпризом может быть давление Запада по формуле Штайнмайера: здесь мы можем снова увидеть в заголовках имя экс-главы МВД Арсена Авакова, который будет напоминать о своей роли на переговорах в Париже в 2019 году".

Политическая сила экс-президента Петра Порошенко – "Европейская солидарность" – будет, по мнению Петра Охотина, работать на создание образа своего лидера как руководителя армии. И, скорее всего, сделает акцент на Марше защитников. Вопрос — согласны ли будут организаторы Марша сдать свои позиции и подыграть амбициям политика.

"С конца августа ожидаю активность ОПЗЖ и "Батькивщины" относительно критики тарифов, — прогнозирует политолог. – Социальные лозунги — ключевой лейтмотив их действий".

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