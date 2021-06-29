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Немецкий политолог объяснил, почему Запад контактирует с "диктатором" Путиным

Со слов эксперта, западные лидеры имеют общую позицию

сегодня, 09:49
Автор:

Елизавета Черных

Лидеры западных стран будут до последнего пытаться договориться с российским президентом Владимиром Путиным. Таким мнением поделился немецкий политолог Игорь Эйдман в эфире 24 канала, пишет "УНИАН". 

Немецкий политолог объяснил, почему Запад контактирует с "диктатором" Путиным

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Здесь в Европе говорят, что если вас захватили в заложники, то ни в коем случае не пытайтесь конфликтовать с преступниками. Надо как можно дольше пробовать уговорить их, чтобы они вас не двигали. Вот примерно так и делают европейцы", – объяснил специалист. 

С его слов, западные лидеры имеют общую позицию — "с любым диктатором надо хотя бы пытаться договориться, чтобы не началась масштабная война".

Напомним, что Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, она хочет разработать единые механизмы ответа на политику Кремля. Накануне сообщалось, что Ангела Меркель выступила с предложением пригласить на саммит глав государств Европейского Союза Владимира Путина. Канцлера ФРГ поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее также сообщалось, что российский президент Владимир Путин выступил с предложением нового "уравнение безопасности" для Североатлантического альянса (НАТО). Украинский дипломат, юрист-международник Вадим Трюхан оценил для издания "Комментарии" предложение президента РФ и рассказал, будет ли "уравнение" иметь последствия для Украины. Со слов эксперта, идея выработки так называемого "нового уравнения безопасности" — не новая. Кремль ее выдвинул устами заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова еще в январе этого года, сразу после инаугурации новоизбранного Президента США Джо Байдена. Касалась она как наступательных, так и оборонительных видов вооружения, причем как ядерных, так и не ядерных.


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Источник: https://www.unian.net/world/nemeckiy-politolog-obyasnil-pochemu-zapadnye-lidery-kontaktiruyut-s-diktatorom-putinym-novosti-mira-11465995.html
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