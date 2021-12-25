ВМС Украины пополнится универсальными Mark VI

В 2022 году предусмотрена передача 12 патрульных катеров ВМС США Mark VI на баланс военно-воздушных сил Украины. Как сообщает news.obozrevatel.com, об этом заявил контрадмирал, командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа. По его словам, эти универсальные катера предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.

Патрульный катер Mark VI - фото с открытых источников

"Они быстры, маневренны, незаметны, многофункциональны и отлично подходят для специальных операций", – отметил контрадмирал.

Так же, Неижпапа уточнил, что базироваться катера будут в Азовском море, в Бердянске. В данное время также решается вопрос их транспортировки на место базирования. По словам командующего ВМС, они могут пройти через Керченский пролив.

Кроме того, Неижпапа напомнил, что Украина недавно получила американские "Айленды". В связи с этим уже три украинских экипажа прошли подготовку в Балтиморе, США. А в начале декабря произошло почетное поднятие флага Украины на этих кораблях. Два катера полноценно вошли в состав Военно-морских сил Украины. Дислоцироваться катера будут в порту "Южный".

Катер Mark VI имеет длину по ватерлинии почти 24 метра и наибольшую длину 26 метров. За счет небольшого размера они будут полезны в Азовском море, на Дунае, лиманах. Силовая установка Mark VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает катеру максимальную скорость для длительного применения 35 узлов и максимальную скорость для кратковременного применения 41 узел. Дальность хода нового катера на крейсерской скорости в 30 узлов около 600 миль.

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