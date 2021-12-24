В МИД озвучили свое условие по прямым переговорам США, ЕС и НАТО с Россией

Украина должна принимать участие в евроатлантических консультациях по безопасности. В частности, во время прямого диалога США, Евросоюза или НАТО с Россией. Такую позицию от имени Украины озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение чиновника в Twitter.

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр отметил, главной темой на переговорах США, ЕС или НАТО с Россией должно стать прекращение военного конфликта в Европе и требование к Москве – вывести свои войска из Украины, прекратить гибридную войну.

Что касается вопроса евроатлантической безопасности, то, по мнению Дмитрия Кулебы, он напрямую затрагивает интересы Украине и решается непосредственно в Украине. Поэтому официальный Киев должен также быть представлен на этих переговорах.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Ларов уже анонсировал готовность Москвы и Вашингтона провести второй раунд переговоров по гарантиях безопасности. Первый раунд уже состоялся, когда состоялись консультации на уровне помощников президентов РФ и США, когда и были оговорены основные организаторские моменты. Второй раунд должен уже состояться при непосредственном участии глав государств. Ориентировочно переговоры Путина и Байдена должны состояться в январе 2022 года. На сегодняшний день Лавров охарактеризовал позицию США "деловой".

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – США не отбросили ультиматум России по гарантиях безопасности, озвученных Путиным. Эксперты объяснили в чем скрывается главная угроза такой нерешительности со стороны Белого Дома.





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