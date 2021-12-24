logo

BTC/USD

51127.86

ETH/USD

4101.26

LTC/USD

162.97

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В МИД озвучили свое условие по прямым переговорам США, ЕС и НАТО с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД озвучили свое условие по прямым переговорам США, ЕС и НАТО с Россией

Дмитрий Кулеба считает, что Украина должна участвовать в консультациях США, ЕС или НАТО с Россией

сегодня, 16:02
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина должна принимать участие в евроатлантических консультациях по безопасности. В частности, во время прямого диалога США, Евросоюза или НАТО с Россией. Такую позицию от имени Украины озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение чиновника в Twitter.

В МИД озвучили свое условие по прямым переговорам США, ЕС и НАТО с Россией

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр отметил, главной темой на переговорах США, ЕС или НАТО с Россией должно стать прекращение военного конфликта в Европе и требование к Москве – вывести свои войска из Украины, прекратить гибридную войну.

Что касается вопроса евроатлантической безопасности, то, по мнению Дмитрия Кулебы, он напрямую затрагивает интересы Украине и решается непосредственно в Украине. Поэтому официальный Киев должен также быть представлен на этих переговорах.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Ларов уже анонсировал готовность Москвы и Вашингтона провести второй раунд переговоров по гарантиях безопасности. Первый раунд уже состоялся, когда состоялись консультации на уровне помощников президентов РФ и США, когда и были оговорены основные организаторские моменты. Второй раунд должен уже состояться при непосредственном участии глав государств. Ориентировочно переговоры Путина и Байдена должны состояться в январе 2022 года. На сегодняшний день Лавров охарактеризовал позицию США "деловой".

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – США не отбросили ультиматум России по гарантиях безопасности, озвученных Путиным. Эксперты объяснили в чем скрывается главная угроза такой нерешительности со стороны Белого Дома.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1474350457741099010?t=web3QatkFDKPMJUrepoM5g&s=19
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!