Власти Украины изменили отношение к иностранным СМИ на 180 градусов: что произошло

Украинская власть не довольна, как иностранная пресса из стран-партнеров освещает события об Украине. Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail, передает портал "Комментарии".

Украинская власть не довольна работой иностранных медиа. Фото из открытых источников

Издание утверждает, что высокопоставленные чиновники в Киеве обвиняют зарубежные медиа в росте инакомыслия среди украинцев.

Отмечается, что украинская власть обеспокоена влиянием западных СМИ на общественное мнение внутри страны и считает, что иностранные медиа якобы готовят кампанию по ее дискредитации.

Как результат, уверяет издание, отношение официального Киева к медиа стран-партнеров изменилось на 180 градусов.

"Если в начале войны западные медиа приветствовали, то сейчас отношение к ним ухудшилось из-за общего угасания оптимизма", — пишет The Globe and Mail.

Издание отмечает, что в Киеве снова обострилась внутриполитическая борьба после двух лет консолидации вокруг Владимира Зеленского.

По информации издания, Зеленский отменил поездку в США после того, как понял, что не сможет убедить Республиканскую партию продолжить финансирование Украины.

Кроме того, пишет The Globe and Mail, между Украиной и Канадой ухудшились отношения после того, как Оттава до сих пор не передала Киеву ни одной из 50 легких бронированных машин (LAV) и бронированных машин для медицинской эвакуации. Отправить в Украину автомобили обещал премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции после 10 декабря откроет для всех граждан доступ к Реестру деклараций. Украинцы получат доступ к декларациям не только депутатов всех уровней и чиновников, но и сотрудников территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий.