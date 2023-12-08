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Власти Украины изменили отношение к иностранным СМИ на 180 градусов: что произошло

В киевских властных кабинетах увеличилось недовольство публикациями западных медиа

сегодня, 21:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украинская власть не довольна, как иностранная пресса из стран-партнеров освещает события об Украине. Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail, передает портал "Комментарии".

Власти Украины изменили отношение к иностранным СМИ на 180 градусов: что произошло

Украинская власть не довольна работой иностранных медиа. Фото из открытых источников

Издание утверждает, что высокопоставленные чиновники в Киеве обвиняют зарубежные медиа в росте инакомыслия среди украинцев.


Отмечается, что украинская власть обеспокоена влиянием западных СМИ на общественное мнение внутри страны и считает, что иностранные медиа якобы готовят кампанию по ее дискредитации.

Как результат, уверяет издание, отношение официального Киева к медиа стран-партнеров изменилось на 180 градусов.

"Если в начале войны западные медиа приветствовали, то сейчас отношение к ним ухудшилось из-за общего угасания оптимизма", — пишет The Globe and Mail.

Издание отмечает, что в Киеве снова обострилась внутриполитическая борьба после двух лет консолидации вокруг Владимира Зеленского.

По информации издания, Зеленский отменил поездку в США после того, как понял, что не сможет убедить Республиканскую партию продолжить финансирование Украины.

Кроме того, пишет The Globe and Mail, между Украиной и Канадой ухудшились отношения после того, как Оттава до сих пор не передала Киеву ни одной из 50 легких бронированных машин (LAV) и бронированных машин для медицинской эвакуации. Отправить в Украину автомобили обещал премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции после 10 декабря откроет для всех граждан доступ к Реестру деклараций. Украинцы получат доступ к декларациям не только депутатов всех уровней и чиновников, но и сотрудников территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий.



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Источник: https://www.theglobeandmail.com/
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Обсуждения

Іван Сірко

сегодня, 21:41

Цій не до владі во главі з єрмаком уже хвати красти, грабувати всю Україну!!! Залужного в президенти! Всих депутаів та зеленського, єрмака на передову з конфіскацією всьго!!!


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