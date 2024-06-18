logo

BTC/USD

65090.41

ETH/USD

3401.75

LTC/USD

71.73

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Власти хотят возвращать украинцев из-за границы обратно: что предлагает МИД
commentss НОВОСТИ Все новости

Власти хотят возвращать украинцев из-за границы обратно: что предлагает МИД

Дмитрий Кулеба высказался о возвращении украинцев из-за границы

сегодня, 15:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Когда речь идет о поощрении украинцев возвращаться из-за границы, важно находить правильные инструменты, а также взаимодействие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время 4-го Саммита первых леди и джентльменов.

Власти хотят возвращать украинцев из-за границы обратно: что предлагает МИД

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины отметил, что в вопросе возвращения украинцев на Родину, необходимо найти правильные слова, инструменты, а также взаимодействие. В то же время не стоит "дожимать".

Министр добавил, что правительства других стран, в которых сейчас находится больше всего украинцев, довольны тем, что наши граждане живут у них, работают и адаптируются в их обществах. Но они желают также помочь Киеву вернуть земляков домой.

"Они (правительства других стран, — ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас", — отметил Дмитрий Кулеба.

По словам министра, среди украинцев за рубежом также есть и те, кому некуда возвращаться, или же не имеют возможности это сделать из-за болезни, или необходимости ухода за близкими.

"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за рубежом, мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", — заявил украинский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — нужно будет говорить с Россией: Дмитрий Кулеба сделал заявление о подготовке переговоров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости