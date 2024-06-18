Власти хотят возвращать украинцев из-за границы обратно: что предлагает МИД

Когда речь идет о поощрении украинцев возвращаться из-за границы, важно находить правильные инструменты, а также взаимодействие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время 4-го Саммита первых леди и джентльменов.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины отметил, что в вопросе возвращения украинцев на Родину, необходимо найти правильные слова, инструменты, а также взаимодействие. В то же время не стоит "дожимать".

Министр добавил, что правительства других стран, в которых сейчас находится больше всего украинцев, довольны тем, что наши граждане живут у них, работают и адаптируются в их обществах. Но они желают также помочь Киеву вернуть земляков домой.

"Они (правительства других стран, — ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас", — отметил Дмитрий Кулеба.

По словам министра, среди украинцев за рубежом также есть и те, кому некуда возвращаться, или же не имеют возможности это сделать из-за болезни, или необходимости ухода за близкими.

"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за рубежом, мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", — заявил украинский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — нужно будет говорить с Россией: Дмитрий Кулеба сделал заявление о подготовке переговоров.



