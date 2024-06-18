Власти хотят возвращать украинцев из-за границы обратно: что предлагает МИД

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Кравцев Сергей
Когда речь идет о поощрении украинцев возвращаться из-за границы, важно находить правильные инструменты, а также взаимодействие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время 4-го Саммита первых леди и джентльменов.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Глава МИД Украины отметил, что в вопросе возвращения украинцев на Родину, необходимо найти правильные слова, инструменты, а также взаимодействие. В то же время не стоит "дожимать".
Министр добавил, что правительства других стран, в которых сейчас находится больше всего украинцев, довольны тем, что наши граждане живут у них, работают и адаптируются в их обществах. Но они желают также помочь Киеву вернуть земляков домой.
По словам министра, среди украинцев за рубежом также есть и те, кому некуда возвращаться, или же не имеют возможности это сделать из-за болезни, или необходимости ухода за близкими.
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