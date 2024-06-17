Нужно будет говорить с Россией: Кулеба сделал заявление о подготовке переговоров

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Кравцев Сергей
Когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Министр считает, что последнее заявление российского диктатора Владимира Путина о "предложении" прекращения огня против Украины в обмен на четыре украинских области было призвано, чтобы "сбить" саммит мира в Швейцарии.
Топ-дипломат отметил, что переговоры с РФ Украина должна начинать с "самой сильной позиции".
При этом он упомянул о "голосах с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти", прозвучавших в первый день саммита.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала основное условие, при котором Россия может принять участие в следующем Саммите мира. По ее словам, Кремль должен для этого проявить желание и придерживаться мирных переговоров на основе Устава Организации объединенных наций.
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Донбас
сегодня, 06:51
И зачем было все это, сразу свалили бы из страны, столько жизней былобы сохранено? Зачем столько жизней потеряно, столько городов разрушено? Только для набивания карманов зе-выблядков, разворовывая помощь и обдирая народ. Мрази циничные.