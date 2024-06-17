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Нужно будет говорить с Россией: Кулеба сделал заявление о подготовке переговоров

Дмитрий Кулба подчеркнул, что диалог с РФ точно не будет строиться на языке ультиматумов

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

Нужно будет говорить с Россией: Кулеба сделал заявление о подготовке переговоров

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Конечно, мы прекрасно понимаем, что наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", — высказался Дмитрий Кулеба на брифинге в рамках саммита мира, который прошел в Швейцарии.

Министр считает, что последнее заявление российского диктатора Владимира Путина о "предложении" прекращения огня против Украины в обмен на четыре украинских области было призвано, чтобы "сбить" саммит мира в Швейцарии.

"Ему это не удалось, серьезного отношения к его предложениям нет, потому что (совершено) две фундаментальные ошибки: язык ультиматумов и второй – что это за требование, чтобы суверенная страна покинула собственную суверенную территорию?", — сказал Дмитрий Кулеба.

Топ-дипломат отметил, что переговоры с РФ Украина должна начинать с "самой сильной позиции".

"Закончить войну можно только посадив обе стороны за стол переговоров. Наш президент хочет для Украины самой сильной позиции", — сказал глава МИД.

При этом он упомянул о "голосах с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти", прозвучавших в первый день саммита.

"Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", — отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала основное условие, при котором Россия может принять участие в следующем Саммите мира. По ее словам, Кремль должен для этого проявить желание и придерживаться мирных переговоров на основе Устава Организации объединенных наций.




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Донбас

сегодня, 06:51

И зачем было все это, сразу свалили бы из страны, столько жизней былобы сохранено? Зачем столько жизней потеряно, столько городов разрушено? Только для набивания карманов зе-выблядков, разворовывая помощь и обдирая народ. Мрази циничные.


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