Нужно будет говорить с Россией: Кулеба сделал заявление о подготовке переговоров

Когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Конечно, мы прекрасно понимаем, что наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", — высказался Дмитрий Кулеба на брифинге в рамках саммита мира, который прошел в Швейцарии.

Министр считает, что последнее заявление российского диктатора Владимира Путина о "предложении" прекращения огня против Украины в обмен на четыре украинских области было призвано, чтобы "сбить" саммит мира в Швейцарии.

"Ему это не удалось, серьезного отношения к его предложениям нет, потому что (совершено) две фундаментальные ошибки: язык ультиматумов и второй – что это за требование, чтобы суверенная страна покинула собственную суверенную территорию?", — сказал Дмитрий Кулеба.

Топ-дипломат отметил, что переговоры с РФ Украина должна начинать с "самой сильной позиции".

"Закончить войну можно только посадив обе стороны за стол переговоров. Наш президент хочет для Украины самой сильной позиции", — сказал глава МИД.

При этом он упомянул о "голосах с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти", прозвучавших в первый день саммита.

"Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", — отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала основное условие, при котором Россия может принять участие в следующем Саммите мира. По ее словам, Кремль должен для этого проявить желание и придерживаться мирных переговоров на основе Устава Организации объединенных наций.



