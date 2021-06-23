Визит президентки Грузии в Украину: как оценивают эксперты

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Вечканова Елена
Партнерство Украины с Грузией имеет довольно прочное и исторические корни. Поэтому и неудивительно, что наши страны продолжают развитие дипломатических отношений и сегодня. "Комментарии" обратились к экспертам ради анализа визита президентки Грузии Саломе Зурабишвили, которая встретилась с главой украинского государства Владимиром Зеленским в среду, 23 июня.
Саломе Зурабишвили встретилась с Владимиром Зеленским. Фото: ОП
По мнению политолога Виктора Бобыренко, Украина и Грузия как исторически, так и вынужденно-политически являются союзниками. Сотрудничество государств эксперт называет случаем "дружбы против кого-то", ведь мы имеем общего врага — Российскую Федерацию.
По словам политолога, невозможно понять, как оценивают визит Саломе Зурабишвили в Украину в Офисе президента, но для нашего государства он очень принципиален. Лучше всего, полагает Виктор Бобыренко, вес этого визита могут оценить в Министерстве иностранных дел: ведь там много карьерных дипломатов, умеющих просчитывать ситуацию наперед.
Также Виктор Бобыренко говорит, что Украине и Грузии следует думать о дальнейшем военном сотрудничестве, возможно, проведении совместных учений в Черном море. По мнению эксперта, акватория этого моря должна быть сохранена как украинцами, так и грузинами от посягательств России сделать ее "своим внутренним озером".
Довольно кратко на визит президентки Грузии в Украине отреагировал украинский дипломат, юрист-международник Вадим Трюхан. Эксперт убежден, что нынешние заявления от глав двух государств имеют не очень хорошее влияние на проведение анонсированной "Крымской платформы".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое важное заявление во время совместного брифинга с грузинской президенткой сделал Владимир Зеленский.
Также на портале мы рассказывали, какое предложение по безопасности озвучил для НАТО Владимир Путин.
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