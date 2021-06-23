Визит президентки Грузии в Украину: как оценивают эксперты

Партнерство Украины с Грузией имеет довольно прочное и исторические корни. Поэтому и неудивительно, что наши страны продолжают развитие дипломатических отношений и сегодня. "Комментарии" обратились к экспертам ради анализа визита президентки Грузии Саломе Зурабишвили, которая встретилась с главой украинского государства Владимиром Зеленским в среду, 23 июня.



Саломе Зурабишвили встретилась с Владимиром Зеленским. Фото: ОП

"Украина и Грузия должны держаться вместе, потому что есть "против кого дружить"

По мнению политолога Виктора Бобыренко, Украина и Грузия как исторически, так и вынужденно-политически являются союзниками. Сотрудничество государств эксперт называет случаем "дружбы против кого-то", ведь мы имеем общего врага — Российскую Федерацию.

"Соответственно, Украине с Грузией надо держаться вместе. У нас очень похожая ситуация, нам еще ПДЧ получать, мы хотим оторваться от России. Поэтому дружить надо", — подчеркивает Виктор Бобыренко.

По словам политолога, невозможно понять, как оценивают визит Саломе Зурабишвили в Украину в Офисе президента, но для нашего государства он очень принципиален. Лучше всего, полагает Виктор Бобыренко, вес этого визита могут оценить в Министерстве иностранных дел: ведь там много карьерных дипломатов, умеющих просчитывать ситуацию наперед.

"Нам всегда надо с Грузией делать одинаковые политические заявления: о пути в НАТО, о том, что нам ближе жители стран Балтии, которым удалось "вырваться из лап России". Также в Альянс, союз, который ненавидит РФ, следует "затягивать" и другие постсоветские страны, — убежден эксперт. — И не только, скажем, Армению, а даже Казахстан. Тем более, что и к нему у России есть определенные территориальные претензии".

Также Виктор Бобыренко говорит, что Украине и Грузии следует думать о дальнейшем военном сотрудничестве, возможно, проведении совместных учений в Черном море. По мнению эксперта, акватория этого моря должна быть сохранена как украинцами, так и грузинами от посягательств России сделать ее "своим внутренним озером".

"Но мой прогноз таков: Зеленский настолько далеко и настолько глубоко не думает. Его задача — остаться у власти в Украине, и поэтому он будет делать только громкие заявления, но дальше слов дело не пойдут", — резюмирует Виктор Бобыренко.

Украина продемонстрировала диппровал

Довольно кратко на визит президентки Грузии в Украине отреагировал украинский дипломат, юрист-международник Вадим Трюхан. Эксперт убежден, что нынешние заявления от глав двух государств имеют не очень хорошее влияние на проведение анонсированной "Крымской платформы".

"Досадно, что Президент Грузии во время совместной пресс-конференции с Президентом Зеленским фактически однозначно исключила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Если даже традиционные партнеры Украины будут представлены на этом мероприятии не первыми лицами, то что можно говорить о других. Это явный дипломатический провал Украины", — констатирует Вадим Трюхан.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое важное заявление во время совместного брифинга с грузинской президенткой сделал Владимир Зеленский.

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