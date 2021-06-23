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Главная Новости Политика президент Какая главная задача стоит перед Украиной и НАТО — Зеленский
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Какая главная задача стоит перед Украиной и НАТО — Зеленский

Президента беспокоит безопасность акватории Черного моря

сегодня, 15:31
Автор:

Вечканова Елена

Сотрудничество украинского государства с Североатлантическим Альянсом и другими иностранными партнерами касается многих важных вопросов. В их число входят и безопастностные. По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас одной из самых основных тем на повестке дня является обеспечение спокойствия и мира в регионах акватории Черного моря, сообщает "Сегодня".

Какая главная задача стоит перед Украиной и НАТО — Зеленский

Зеленский хочет усилить безопасность акватории Черного моря. Фото из открытых источников

Такое заявление глава государства сделал на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая с официальным визитом посетила Украину.

Зеленский уверен, что многим иностранным партнерам Украины, в том числе и Грузии, очень важно знать, что Черное море — абсолютно безопасная зона. Это позитивно отобразится и на торговой отрасли, и на судоходстве в целом.

Именно поэтому, по словам президента, нашей стране вместе с "соседями" по Черному морю и представителями НАТО следует усилить различные безопастностные мероприятия, касающиеся этого региона.

Владимир Зеленский подчеркнул, что дипломатическая работа в этом направлении ведется активно, непосредственное сотрудничество происходит и с представителями грузинской стороны.

К слову, вероятно, что заявления о необходимости обезопасить Черноморский регион — не пустые слова. Это прямо подтверждают сегодняшние события, связанные с передвижениями британского военного корабля Defenfer. Ранее мы сообщали, что представители российского флота обстреляли эсминец (благо — предупредительными выстрелами), когда тот приблизился к берегам Крымского полуострова. Больше деталей можно узнать в нашем материале.

Также "Комментарии" рассказывали о том, зачем в Кремле решили направить дополнительное количество военнослужащих на территорию аннексированного Крыма. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://t.me/Segodnya_life/30561
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Обусуждения

Харя Кришны

сегодня, 14:57

К задачам НАТО зеленский имеет такое же отношение, как к освоению Марса. А задача Украины - скинуть с трона этого идиота, который уже раздражает всех вменяемых политиков.

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