Какая главная задача стоит перед Украиной и НАТО — Зеленский

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Вечканова Елена
Сотрудничество украинского
государства с Североатлантическим Альянсом и другими иностранными партнерами касается
многих важных вопросов. В их число входят и безопастностные. По словам
президента Украины Владимира Зеленского, сейчас одной из самых основных тем на
повестке дня является обеспечение спокойствия и мира в регионах акватории
Черного моря, сообщает "Сегодня".
Зеленский хочет усилить безопасность акватории Черного моря. Фото из открытых источников
Такое заявление глава государства сделал на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая с официальным визитом посетила Украину.
Зеленский уверен,
что многим иностранным партнерам Украины, в том числе и Грузии, очень важно
знать, что Черное море — абсолютно безопасная зона. Это позитивно отобразится и
на торговой отрасли, и на судоходстве в целом.
Именно поэтому,
по словам президента, нашей стране вместе с "соседями" по Черному морю и
представителями НАТО следует усилить различные безопастностные мероприятия,
касающиеся этого региона.
Владимир
Зеленский подчеркнул, что дипломатическая работа в этом направлении ведется
активно, непосредственное сотрудничество происходит и с представителями
грузинской стороны.
К слову, вероятно, что заявления о необходимости обезопасить Черноморский регион — не пустые слова.
Это прямо подтверждают сегодняшние события, связанные с передвижениями британского
военного корабля Defenfer. Ранее мы сообщали, что представители
российского флота обстреляли эсминец (благо — предупредительными выстрелами),
когда тот приблизился к берегам Крымского полуострова. Больше деталей можно узнать в нашем материале.
Также "Комментарии"
рассказывали о том, зачем в Кремле решили направить дополнительное количество
военнослужащих на территорию аннексированного Крыма. Подробности — в нашей публикации.
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Харя Кришны
сегодня, 14:57
К задачам НАТО зеленский имеет такое же отношение, как к освоению Марса. А задача Украины - скинуть с трона этого идиота, который уже раздражает всех вменяемых политиков.