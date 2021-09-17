logo
Русский Українська

BTC/USD

47492.80

ETH/USD

3446.32

LTC/USD

181.16

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В РФ приедет представитель Госдепа США: ожидать ли Украине "сюрпризов"
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ приедет представитель Госдепа США: ожидать ли Украине "сюрпризов"

С Викторией Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко

сегодня, 16:57
Автор:

Елизавета Черных

Осенью Россию может посетить заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "КоммерсантЪ".

В РФ приедет представитель Госдепа США: ожидать ли Украине "сюрпризов"

Виктория Нуланд - фото из открытых источников

Не исключено, что в РФ Нуланд может встретиться с курирующим украинское направление Дмитрием Козаком.

О чем говорит подготовка подобной встречи? Как могут США и РФ разыграть "украинский кейс"? Какие видятся позитивы и риски? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам. 

Россия будет пытаться склонить США к давлению на Киев с требованием полной реализации "Минска"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что пока делать какие-то выводы рано. И ключевой в этой истории считает позицию США по Минским соглашениям.

"А позиция эта пока что неопределенная, – отмечает эксперт. – Россия будет пытаться склонить США к давлению на Киев с требованием полной реализации "Минска", например, через имплементацию "формулы Штайнмайера" или "плана кластеров". Насколько у них получится, станет ясно после визита".

Илия Куса считает, что РФ и США могли бы договориться о реализации Минских соглашений как основ урегулирования. И это, по его мнению, был бы негативный для нас сценарий.

"Другие альтернативы — это заморозка конфликта на долгое время или сохранение статус-кво", – подчеркивает эксперт.

Нынешние Минские соглашения являются тупиком и для Украины, и для России

Политолог, социолог Владимир Воля считает, что если визит Нуланд в РФ состоится, стороны обсудят большой спектр вопросов, связанных с Афганистаном. Сирией, Восточной Европой. Возможно, поднимут тему киберугроз. И, конечно, будут обсуждать украинскую проблематику.

"Я скептически отношусь к идее, что может быть как-то разыгран "украинский кейс". Возможностей для какого-то обмена, размена и тому подобного не существует. Нынешние Минские соглашения являются тупиком и для Украины, и для России. Они не позволяют достаточно серьезно маневрировать никому", – отмечает Владимир Воля.

Именно поэтому он никаких сюрпризов (как хороших, так и плохих) по украинской теме не ожидает.

"Визит Нуланд не приведет к каким-либо изменениям ситуации в вопросе с ОРДЛО, с реализацией Минских соглашений и тем более – с вопросом Крыма", – прогнозирует политолог.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Германии и США пора действовать: Кулеба просит Запад успокоить Россию с ее порывами шантажа на газовом рынке. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ