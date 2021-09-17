В РФ приедет представитель Госдепа США: ожидать ли Украине "сюрпризов"

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Елизавета Черных
Осенью Россию может посетить заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "КоммерсантЪ".
Виктория Нуланд - фото из открытых источников
Не исключено, что в РФ Нуланд может встретиться с курирующим украинское направление Дмитрием Козаком.
О чем говорит подготовка подобной встречи? Как могут США и РФ разыграть "украинский кейс"? Какие видятся позитивы и риски? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что пока делать какие-то выводы рано. И ключевой в этой истории считает позицию США по Минским соглашениям.
Илия Куса считает, что РФ и США могли бы договориться о реализации Минских соглашений как основ урегулирования. И это, по его мнению, был бы негативный для нас сценарий.
Политолог, социолог Владимир Воля считает, что если визит Нуланд в РФ состоится, стороны обсудят большой спектр вопросов, связанных с Афганистаном. Сирией, Восточной Европой. Возможно, поднимут тему киберугроз. И, конечно, будут обсуждать украинскую проблематику.
Именно поэтому он никаких сюрпризов (как хороших, так и плохих) по украинской теме не ожидает.
Ранее издание "Комментарии" писало, что Германии и США пора действовать: Кулеба просит Запад успокоить Россию с ее порывами шантажа на газовом рынке.
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