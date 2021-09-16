Германии и США пора действовать: Кулеба просит Запад успокоить Россию с ее порывами шантажа на газовом рынке

Глава МИД Дмитрий Кулеба снова напомнил лидерам США и Германии о том, что официальный Киев ждет конкретные гарантии по "Северному потоку-2", по предотвращению давления со стороны РФ. Россия не теряет времени и уже предпринимает первые попытки шантажа и давления на европейском газовом рынке. Как информирует издание "Комментарии", об этом главный дипломат Украины заявил во время общения с представителями СМИ в четверг в Киеве, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, Украина находится в постоянном диалоге со своими западными партнёрами, вот только обратной реакции пока что нет. Запад не очень спешит переходить от слов к конкретным делам, чтобы гарантировать Украине, что попытки России шантажировать мир и Украину не увенчаются успехом.

"Мы трясем наших партнеров и требуем, что пора от слов переходить к конкретным действиям", – заявил Кулеба.

Дипломат отметил, анализируя, как подпрыгнули цены на газ, должны быть наработаны механизмы, как этот скачок предотвратить. Тем более, когда уже всем очевидно, что Россия на газовом рынке предпринимает конкретные шаги и действия, а не просто что-то замышляет. Дмитрий Кулеба уверен, что вмешаться в ситуацию должны мировые лидеры США и Германия. Они способны не позволить России и дальше "играть на цене" на рынке газа, искусственно создавая дефицит газа. По словам министра, Украина со своей стороны готова подставить плече США и Германии.

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