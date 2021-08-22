Визит Дуды в Украину: насколько нашей стране важен его приезд

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Ольга Чародий
В воскресенье, 22 августа, в Украину с трехдневным визитом прибывает президент Польши Анджей Дуда. Оцените значимость этого визита, в том числе в ракурсе противодействия российской агрессии, а также запуску "Северного потока-2".
Анджей Дуда - фото из открытых источников
Политолог, политический консультан Владимир Фесенко
подчеркивает, что главная цель этого визита – участие польского президента в
саммите "Крымской платформы". Но не только.
По его словам, это сотрудничество имеет уже не только
двусторонний, но и многосторонний характер. В частности, оно привело к созданию
"Люблинского треугольника" (партнерский формат сотрудничества Украины, Польши и
Литвы).
Политолог Петр Охотин напоминает, что Польша в вопросе
"Северного потока-2" остается соратницей Украины.
Он акцентирует, что противодействие запуска "Северному
потоку" -2 – это часть ответа на гибридную агрессию Российской Федерации.
"Польша и Украина помнят по истории Второй мировой войны: защита крупными игроками своих бизнес-интересов может нести прямые военные потери для других стран", – отмечает Петр Охотин.
Напомним, все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, президент Украины Владимир Зеленский считает ужасными.
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