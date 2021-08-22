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Визит Дуды в Украину: насколько нашей стране важен его приезд

В программе визита - участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве

сегодня, 19:52
Автор:

Ольга Чародий

В воскресенье, 22 августа, в Украину с трехдневным визитом прибывает президент Польши Анджей Дуда.  Оцените значимость этого визита, в том числе в ракурсе противодействия российской агрессии, а также запуску "Северного потока-2".

Визит Дуды в Украину: насколько нашей стране важен его приезд

Анджей Дуда - фото из открытых источников

Политолог, политический консультан Владимир Фесенко подчеркивает, что главная цель этого визита – участие польского президента в саммите "Крымской платформы". Но не только.

"Это трехдневный визит, и он имеет более широкую программу, в том числе участие в торжественных мероприятиях празднования 30-летия независимости Украины. В целом это еще одно подтверждение тесных партнерских отношений между Польшей и Украиной, и ее президентами", – акцентирует эксперт.

По его словам, это сотрудничество имеет уже не только двусторонний, но и многосторонний характер. В частности, оно привело к созданию "Люблинского треугольника" (партнерский формат сотрудничества Украины, Польши и Литвы).

"Естественно, в рамках этого визита состоится встреча президентов Зеленского и Дуды, на которой будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, и совместная реакция на конкретные вызовы, в том числе и по СП-2. О большей конкретике мы узнаем во время визита", – резюмирует Владимир Фесенко.

Политолог Петр Охотин напоминает, что Польша в вопросе "Северного потока-2" остается соратницей Украины.

"Варшава не словом, а делом противостояла строительству газопровода. Например, в марте отозвала регистрацию кораблей "Krebs Geo" и "Krebs Jet", которые принимали участие в строительстве проекта и ходили под польским флагом. В сложившихся условиях, Украина и Польша должны обсудить военное сотрудничество и возможности транзита и хранения сжиженного газа из США", – подчеркивает Петр Охотин.

Он акцентирует, что противодействие запуска "Северному потоку" -2 – это часть ответа на гибридную агрессию Российской Федерации.

"Польша и Украина помнят по истории Второй мировой войны: защита крупными игроками своих бизнес-интересов может нести прямые военные потери для других стран", – отмечает Петр Охотин.

Напомним, все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, президент Украины Владимир Зеленский считает ужасными. 


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Источник: Comments.ua
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