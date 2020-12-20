Все умрут, но независимость Украины никто не отдаст: Зеленский о войне на Донбассе

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Таисия Ерохина
Все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, президент Украины Владимир Зеленский считает ужасными. Об этом украинский лидер сказал в интервью The New York Times.
Фото: ОП
По словам Зеленского, все "замороженные" территории — Приднестровье, Абхазия, Донбасс и Карабах — с годами проигрывают в экономическом развитии. Но самое страшное, по мнению президента, что в проигрыше остаются люди, которые живут на оккупированной территории.
По словам гаранта, там происходит "жизнь в изоляции", когда в это же время современный мир значительно шире и прекраснее.
Как отметил украинский лидер, единственная война в Европе сегодня — это война на Донбассе.
Также гарант добавил, что не хотел бы, чтобы вопрос мира на Донбассе и условия перемирия устанавливали глобальные игроки — Россия и так называемый Запад — США. Для нашей страны, подчеркнул Зеленский, важно находиться за столом переговоров, поскольку субъект договоренности — Украина.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", Зеленский в общении с американским изданием заявил: "Донбасс без Украины умирает".
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