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Все умрут, но независимость Украины никто не отдаст: Зеленский о войне на Донбассе

Президент Зеленский заявил, что единственная война в Европе сегодня - это война на Донбассе

сегодня, 03:00
Автор:

Таисия Ерохина

Все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, президент Украины Владимир Зеленский считает ужасными. Об этом украинский лидер сказал в интервью The New York Times.

Все умрут, но независимость Украины никто не отдаст: Зеленский о войне на Донбассе

Фото: ОП

По словам Зеленского, все "замороженные" территории — Приднестровье, Абхазия, Донбасс и Карабах — с годами проигрывают в экономическом развитии. Но самое страшное, по мнению президента, что в проигрыше остаются люди, которые живут на оккупированной территории.

"Проигрывают потому, что разрывают отношения с центральной частью их страны. Они "в воздухе", не развиваются, страдают, и самое страшное, что они просто доживают жизнь, не получая от нее удовольствие, — заявил Зеленский. — И они обрекают все последующие поколения на жизнь".

По словам гаранта, там происходит "жизнь в изоляции", когда в это же время современный мир значительно шире и прекраснее.

"Но все эти конфликты не могут сравниться с конфликтом между Украиной и Россией, потому что мы очень велики. Украина очень велика. И то, как мы защищаем нашу страну — в самом начале мы показали, что оккупировать Украину невозможно. Все умрут здесь, но независимость нашей страны никто не отдаст", — сказал президент.

Как отметил украинский лидер, единственная война в Европе сегодня — это война на Донбассе.

Также гарант добавил, что не хотел бы, чтобы вопрос мира на Донбассе и условия перемирия устанавливали глобальные игроки — Россия и так называемый Запад — США. Для нашей страны, подчеркнул Зеленский, важно находиться за столом переговоров, поскольку субъект договоренности — Украина.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Зеленский в общении с американским изданием заявил: "Донбасс без Украины умирает".


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-volodimira-zelenskogo-new-york-times-65705
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