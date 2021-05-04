Итоги визита Зеленского в Варшаву: о чем договорилась Украина и Польша

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который произошел 3 мая, по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, главами Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии была подписана совместная декларация относительно европейских ценностей и перспективы евроинтеграции, в том числе для нашей страны.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Сайт президента





Эти и не только итоги визита президента в Украину в Польшу, равно как сделанные Зеленским заявления, для портала "Комментарии" проанализировали эксперты.

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике, политолог Петр Олещук считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу продолжает его внешнеполитическую линию. А она заключается в установлении взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими партнерами Украины и европейской (и евро-атлантической) интеграции нашей страны.

"Польша традиционно была важнейшим партнером Украины, который поддерживал европейские амбиции нашей страны. В то же время, недавно отношения стран переживали некоторое охлаждение. Однако обострение отношений с Россией предоставило повод всё же сосредоточиться на самом главном. И объединить усилия", — отмечает Петр Олещук.

По его мнению, визит президента Зеленского был продуктивным и имел несколько важных последствий.

"Во-первых, Польша и лидеры стран Балтии, которые также посетили Варшаву, в совместной декларации подтвердили поддержку Украины и ее европейского выбора. Во-вторых, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на ближайшем саммите НАТО, в июне, будет подниматься вопрос дорожной карты по вступлению Украины в Альянс. Таким образом, усилия украинской власти по присоединению к НАТО приобретают всё более материальные формы. И всё больше стран НАТО декларируют поддержку вступлению Украины в ЕС и Североатлантический альянс", — резюмирует политолог.

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко признался: "В процессе выступления Зеленского во время его визита в Варшаву, думаю, не только меня покоробила его фраза, что в СССР были плюсы и минусы. У многих на это время пришлись детство и юность, и как человека я его понимаю. Но как президент страны он не должен был этого говорить. Тем более как человек страны, которая де-факто была оккупирована и являлась частью империи. Тем более — говорить это в Польше, которая десятилетиями боролась за независимость, в том числе от Российской Империи, от СССР. И отмечала годовщину Конституции, которая была вскоре попрана, а страна разорвана тремя империями".

Также эксперт отметил еще один неприятный момент. Будучи не просто за рубежом, а среди союзников, самых преданных в борьбе с Россией, президент Украины так и не смог назвать происходящее войной с РФ.

"Он говорил о войне на востоке, но это — гибридность, игра по московским правилам. Нельзя не говорить, с кем мы воюем. Нельзя не называть источники проблем, — подчеркивает Павел Жовниренко. — Как президент Украины, Зеленский во время войны с Россией должен излучать уверенность в своем народе, в своей стране, что мы выстоим и победим. А когда говорится о том, что мы не отдадим независимость благодаря помощи союзников – это неверно... Надо понять, что это наша война, за нашу независимость. И никто не будет бороться за нас".

Также Павел Жовниренко считает, что исторические проблемы между Украиной и Польшей не решены, хоть Зеленский уверял в другом. Тот же вопрос о нашем если не общем, то хотя бы похожем понимании роли УПА — и не только.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию относительно европейской перспективы для Украины, то есть принадлежности к ЕС.

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