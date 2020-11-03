Вернуть Крым: есть ли смысл в "Крымской платформе"

Украина презентовала в Брюсселе "Крымскую платформу", которая должна помочь деоккупации полуострова. Как заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, НАТО интересует такая инициатива, так как альянс знает о нынешней ситуации у Черного моря, добавив, что на данный момент обсуждаются пути интегрирования "Крымской платформы" в ЕС. В Министерстве иностранных дел сообщили, что первый саммит инициативы запланирован на следующий год.

Аналитик экспертного центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк считает, что Порошенко больше был сконцентрирован на попытке решить конфликт на Донбассе. А потому мало уделял внимания ситуации с Крымом. Возвращение же этой проблемы на международный уровень – правильный ход. Тем более, что Россию это серьезно нервирует. В чём, впрочем, есть и опасность.

"Структура, плюсы и минусы"

"Платформа состоит из трех уровней. Первый – это работа экспертов и аналитиков. Второй – технический, там уже собираются дипломаты, военные, депутаты. И на основании экспертных разработок вырабатывают те или иные решения. Третий – высший уровень. Там уже работа идет на уровне министров, глав государств, – рассказывает аналитик. – Плюс в том, что тема Крыма постоянно начнет присутствовать в международной повестке. Что мы снова и снова будем говорить о милитаризации Крыма, о ситуации с правами человека, формировать новые санкционные списки (в том числе тех, кто в обход ограничений торгует с полуостровом, незаконно посещает его)".

Есть и минусы. Так, РФ, которой эта идея очень не нравится, может агрессивно ответить. К примеру, остановить диалог по Донбассу. И мы уже видим такие попытки.

"К тому же, в политическом плане реализовать наработки Крымской платформы будет сложно, – говорит Анатолий Октисюк. – Конкретными результатами будут, скорее всего, аналитические и экспертные документы. А достичь консенсуса или усилить санкционное давление будет тяжело. Но, в любом случае, идея правильная. Вопрос в том, как ее реализуют".

"Мало конкретики"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович также считает, что предыдущей власти уделять больше внимания теме Крыма мешал более горячий конфликт на Донбассе.

"По Крыму уже были санкции, мир не признал оккупации. А у нас появились проблемы более актуальные, связанные с военной агрессией, – поясняет он. – К сожалению, Крым не фигурировал в мировой повестке дня так, как должен бы был… Нынешней власти также сначала мешали несколько другие приоритеты. Потому вопрос Крыма был на какое-то время вынесен за скобки".

То, что команда Зеленского пытается актуализировать эту проблему – позитивный шаг. И это, конечно, надо было делать раньше, подчеркивает Игорь Рейтерович.

"Между тем, пока касательно "Крымской платформы" мало конкретики, – считает эксперт. – Как она будет выглядеть, кто туда войдет, какие механизмы будут использоваться? И самое важное — будет ли принимать в ней участие Россия. Ведь вернуть Крым можно лишь при привлечении к дискуссии страны, которая его оккупировала".

Захочет ли РФ принимать участие в Крымской платформе — вопрос риторический. На первом этапе – точно нет, уверен Игорь Рейтерович.

"Если в этой платформе не будет РФ, то площадку можно использовать как дополнительный механизм санкционного давления на оккупантов, как возможность реализации каких-то социальных, гуманитарных моментов. Но не как механизм, способствующий реальной реинтеграции, – говорит эксперт. – И, конечно, без серьезных игроков – Великобритании, США, Германии, Франции – эффективность Крымской платформы будет невысокой".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинский МИД представил ЕС инициативу "Крымская платформа" для освобождения полуострова

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