Украина презентовала в Брюсселе платформу по деоккупации Крыма

Украина презентовала в Брюсселе "Крымскую платформу", которая должна помочь деоккупации полуострова. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джеппар журналисту "Радио Свобода".

Фото: Факты

Как заявила заместитель министра, НАТО интересует такая инициатива, так как альянс знает о нынешней ситуации у Черного моря, добавив, что на данный момент обсуждаются пути интегрирования "Крымской платформы" в ЕС. В Министерстве иностранных дел сообщили, что первый саммит инициативы запланирован на следующий год. Об участниках пока ничего не известно, но, как сообщила Джеппар, Меджлис крымскотатарского народа сыграет важную роль.

"Мы считаем, что они являются ключевым стейкхолдером в крымском процессе", — заявила заместитель министра.

По ее мнению, без таких деклараций Украина имела бы намного больше политических узников.

Ранее "Комментарии" сообщали, что руководитель КСУ не задекларировал участок в Крыму, купленный во время оккупации.

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