Венгрия вводит налог на сверхдоходы фармагигантов на фоне потери финансирования ЕС

Согласно указу, подписанному премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, налог на сверхприбыль для крупнейших фармацевтических производителей составляет 8% от чистых продаж для компаний с доходами более 398 миллионов долларов США. Для бизнесов с более низкими доходами предусмотрены более низкие ставки. Об этом пишет Bloomberg.

Орбан. Фото: https://www.eurointegration.com.ua





Кроме того, в начале этого месяца Виктор Орбан повысил налог на сверхдоход от переработки российской нефти до 95%. Это ударило по Mol Nyrt., одной из крупнейших нефтегазовых компаний, зарегистрированных в Будапеште. Премьер-министр спешит заткнуть дыры в бюджете после того, как Европейский Союз задержал миллиарды евро помощи из-за беспокойства по поводу верховенства права и защиты прав человека, считают авторы Bloomberg.





Как известно, Европейский Союз решил заморозить почти все 22 миллиарда евро из коллективных фондов, предназначенных для Венгрии, пока страна не решит проблему верховенства права и защиты прав человека. Эта помощь используется для укрепления экономической и социальной ситуации менее состоятельных стран блока из 27 стран.





В заявлении Комиссии говорится, что Венгрия не выполняет Хартию основных прав ЕС. В частности, упоминается так называемый "закон о защите детей", запрещающий несовершеннолетним подвергаться любому изображению гомосексуализма или изменению пола, что вызвало критику за ограничение прав ЛГБТ-сообщества.





Заморозка фондов – это серьезная неудача для Орбана, чье правительство было вынуждено отменить щедрые субсидии, укрепившие его политическую поддержку. Венгрия также пытается умерить высокий уровень инфляции в ЕС, в то время как центральный банк критикует кабинет Орбана за эксперименты путем установления ограничений на цены на все, от основных продуктов питания до ипотечных ставок.





Ранее мы писали , что Венгрия выступила против предоставления Украине 18 млрд евро. Но наконец согласилась снять вето.















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!