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Венгрия вводит налог на сверхдоходы фармагигантов на фоне потери финансирования ЕС

Чтобы избежать дефицита бюджета, Орбан вводит налог на сверхприбыль для крупнейших фармацевтических производителей.

сегодня, 18:34
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Автор:

Давиденко Евгения

Согласно указу, подписанному премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, налог на сверхприбыль для крупнейших фармацевтических производителей составляет 8% от чистых продаж для компаний с доходами более 398 миллионов долларов США. Для бизнесов с более низкими доходами предусмотрены более низкие ставки. Об этом пишет Bloomberg.

Венгрия вводит налог на сверхдоходы фармагигантов на фоне потери финансирования ЕС

Орбан. Фото: https://www.eurointegration.com.ua


Кроме того, в начале этого месяца Виктор Орбан повысил налог на сверхдоход от переработки российской нефти до 95%. Это ударило по Mol Nyrt., одной из крупнейших нефтегазовых компаний, зарегистрированных в Будапеште. Премьер-министр спешит заткнуть дыры в бюджете после того, как Европейский Союз задержал миллиарды евро помощи из-за беспокойства по поводу верховенства права и защиты прав человека, считают авторы Bloomberg.


Как известно, Европейский Союз решил заморозить почти все 22 миллиарда евро из коллективных фондов, предназначенных для Венгрии, пока страна не решит проблему верховенства права и защиты прав человека. Эта помощь используется для укрепления экономической и социальной ситуации менее состоятельных стран блока из 27 стран.


В заявлении Комиссии говорится, что Венгрия не выполняет Хартию основных прав ЕС. В частности, упоминается так называемый "закон о защите детей", запрещающий несовершеннолетним подвергаться любому изображению гомосексуализма или изменению пола, что вызвало критику за ограничение прав ЛГБТ-сообщества.


Заморозка фондов – это серьезная неудача для Орбана, чье правительство было вынуждено отменить щедрые субсидии, укрепившие его политическую поддержку. Венгрия также пытается умерить высокий уровень инфляции в ЕС, в то время как центральный банк критикует кабинет Орбана за эксперименты путем установления ограничений на цены на все, от основных продуктов питания до ипотечных ставок.


Ранее мы писали , что Венгрия выступила против предоставления Украине 18 млрд евро. Но наконец согласилась снять вето.






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Источник: https://www.bloomberg.com/
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