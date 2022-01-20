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Венгрия против вступления Украины в НАТО: названа причина

Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если она избавится от недостатков, связанных с соблюдением прав этнических венгров

сегодня, 14:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Венгрия готова отказаться от своих претензий в адрес Украины и поддержать ее в намерении присоединиться к НАТО, но только в том случае, если Киев избавится от недостатков, связанных с соблюдением прав этнических венгров. Главное требование – этнические венгры, проживающие на территории Украины должны иметь право получать образование на родном языке. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "ТАСС".

Венгрия против вступления Украины в НАТО: названа причина

Петер Сийярто. ФОТО: УНН

Министр отметил, если намерения Украины стать членом Североатлантического Альянса серьезны, то власти должны закрыть все проблемные вопросы, связанные с неуважением прав нацменьшинств. На сегодняшний день Киев отказывается выполнять те просьбы, которые адресуют к нему соседние страны с просьбой уважать нацменьшинства. Именно поэтому официальный Будапешт считает недопустимой ситуацию, которая сложилась в Украине, где не считаются с правами этнических венгров.

Сийярто заявил, что сегодня венгры в Украине не имеют права не только получать образование на родном языке, но и получать админуслуги, развиваться в сфере культуры, используя родной язык. Поэтому украинцы должны навести порядок в своем законодательстве. На сегодняшний день в стране действует закон, который запрещает этническим венграм в Украине жить и развиваться, используя родной язык.

Петер Сийярто добавил, Венгрия с понимаем относится к тому, что Украине выпало непростое испытание, когда приходится фактически отстаивать свой суверенитет, воевать за свои территории, но Будапешт не готов уступить по ключевому для себя вопросу.

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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13475163
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