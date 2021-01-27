Украина-Венгрия: стоит ли ждать улучшения отношений после визита Петера Сийарто

Сегодня, 27 января, в Украину прибыл министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто — с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Будет ли прорыв в отношениях между нашими странами и на какие уступки могут пойти стороны размышляли украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Обе стороны используют встречу для собственного пиара"

Политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли не считает, что можно ожидать каких-либо существенных прорывов в двусторонних отношениях по итогу визита главы венгерского МИДа в Киев.

"Этот визит стоит расценивать как очередную попытку "перезагрузить" двусторонние отношения, о чём и заявил министр иностранных дел Украины Кулеба. Условно говоря, это попытка поговорить тет-а-тет, без камер и выработать "дорожную карту" улучшения двусторонних отношений после очередного витка конфронтации во время прошедших осенью местных выборов, — поясняет Максим Яли. — Напомню, что некоторые высокопоставленные чиновники Венгрии открыто агитировали за местную партию, что абсолютно верно было расценено украинским МИДом и лично его главой как вмешательство во внутренние дела Украины. Этим чиновникам был запрещен въезд в Украину. После этого последовала резкая реакция главы венгерского МИДа и обращения к НАТО и ОБСЕ вмешаться в ситуацию. Которые, впрочем, были отклонены".

Проект "дорожной карты" уже разработан лично Кулебой, о чем он и заявил, отмечает политолог.

"Подтверждением того, что кроме примирительных заявлений и желания улучшить атмосферу двустороннего диалог особо ожидать нечего — является и то, что визит в Киев Сийярто совершит без делегации, — отмечает Максим Яли. — То есть, никаких договоров и меморандумов подписывать не планировалось изначально. Обе стороны используют визит для внутренней повестки и собственного пиара. Не более. Венгерская сторона использует "украинский вопрос" для внутренней аудитории уже более 6 лет, начиная с 2014-го. Однако ее требования о создании венгерской автономии в Украине не соответствуют национальным интересам Украины и являются вмешательством во внутренние дела нашей страны. Как и раздача венгерских паспортов гражданам Украины. Не стоит ожидать и совпадения позиций по вопросу закона о языке, против которого резко выступает венгерская сторона".

"Претензии Венгрии необоснованны"

Политический эксперт Сергей Таран акцентирует, что натянутые отношения Украины и Венгрии – не что-то уникальное в венгерской политике.

"Венгрия имеет споры со всеми соседям – со Словакией, Румынией, Украиной. После распада Австро-Венгерской империи во всех этих странах, включая нашу, проживает венгерское меньшинство. Которое себя называет ущемленным. И эта тема Будапештом озвучивается на всех международных площадках. Мол, венгерский вопрос еще не решен. И причина того, что мы имеем некоторые дискуссии с Венгрией – точно не в Украине", — подчеркивает политэксперт.

В то же время, отмечает Сергей Таран, Венгрия имеет больше инструментов давления на Украине, чем на тех же Румынию и Словакию, которые являются членами НАТО.

"Украина же пока на пути туда. И Венгрия, также входящая в Североатлантический альянс, использует блокирование этого пути как рычаг давления, — поясняет политэксперт. — Украинская дипломатия должна прилагать усилия, доказывая необоснованность тех или иных претензий Венгрии. Но при Зеленском наша дипломатии не очень активна… Есть надежды, что визит Сийярто может как-то улучшить отношения. Но речь, подчеркиваю, не должна идти об уступках с нашей стороны. Потому что претензии Венгрии необоснованны".

Как сообщал портал "Комментарии", Венгрия — страна с которой Украина имеет достаточно напряженные отношения. Они ухудшились после 2017 года, когда был принят новый закон об образовании. Тогда же руководство Венгрии стало блокировать заседания Украина-НАТО. Правительство Венгрии также неоднократно заявляло о нарушении прав венгров, живущих в Украине. Все это не могло остаться вне поле зрения дипломатических ведомств обеих стран.





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