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Венедиктова рассказала об уголовном деле против Байдена

Венедиктова назвала дело геополитикой

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала об уголовное деле в отношении действующего президента США Джо Байдена и заявила, что украинские правоохранители не собираются восстанавливать расследования, в которых фигурантом был сын Байдена Хантер. Об этом она сообщила в интервью британскому изданию "The Independent".

Венедиктова рассказала об уголовном деле против Байдена

Фото: ABC

По словам Венедиктовой, уголовные дела закрыты, а сам факт их появления она назвала геополитикой. Она отметила, что прокуроры рассмотрели дела и выполнили свою работу. Поводов для возвращению к этому Генеральный прокурор Украины не видит.

Она заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы, однако расследование было начато из-за некоторых политических заявлений. Венедиктова сказала, что тут не стоит вопрос юридической системы, а стоит вопрос геополитики. Она отметила, что не хочет привлекать себя или комментировать международную повестку.

Осенью 2019 года разгорелся политический скандал из-за публикации стенограммы разговора тогдашнего президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором Трамп давил на украинского коллегу, чтобы тот дал старт расследованию против Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании "Burisma".

Также в 2020 года нардеп Андрей Деркач, которого в Госдепе США называют российским агентом публиковал записи разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и Джо Байденом. Это стало поводом для открытия ряда уголовных дел, которые впоследствии были прекращены. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кабмине перечислили главные тезисы российской пропаганды против Украины.

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Источник: https://www.independent.co.uk/independentpremium/ukraine-corruption-biden-iryna-venediktova-b1806356.html
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