Ватикан отреагировал на вероятную встречу Зеленского и Путина

Разговоры о вероятном проведении президентских переговоров по Донбассу на территории Ватикана дошли и до самого Святого Престола. Как информирует "РБК-Украина", представители Папы Римского заявили о готовности поддержать любую встречу, которая ускорит воцарение мира на востоке Украины.



Папа Римский Франциск. Фото: Shutterstock

По словам дипломата Ватикана, кардинала Леонардо Сандре, Престол может организовать посредничество между украинским президентом Владимиром Зеленским и его коллегой из РФ Владимиром Путиным.

При этом у Папы отмечают, что не получали никакой информации о вероятно готовящейся встречи.

Однако, как известно, Папа Римский нередко участвует в различных переговорах, главная идея которых — приход к миру и прекращение военных конфликтов.

По словам Сандре, Папа Франциск может поприсутствовать при беседе глав украинского и российского государств. Якобы присутствие высокопоставленного духовного лица может поспособствовать примирению двух конфликтующих сторон.

Вместе с этим в Ватикане отмечают, что любое вмешательство со стороны Святого Престола может произойти лишь после окончания официальной части переговоров. Сандре напомнил, что ситуацию на Донбассе нынче решают делегации Трехсторонней контактной группы в рамках так называемого "Минского формата".

Стоит отметить, что дипломаты Ватикана подчеркивают — если у них просят помочь поспособствовать примирению, они никогда не отказывают и не отступают.

Добавим, что не так давно в СМИ прошла информация о других возможных "площадках" для встречи Зеленского и Путина. Среди вариантов не только Ватикан, но и Израиль, Турция и даже Австрия.

Ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Леонида Кравчука, Украина может "вывести" Владимира Путина на диалог о вопросах Донбасса.

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