Ватикан отреагировал на вероятную встречу Зеленского и Путина

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Вечканова Елена
Разговоры о
вероятном проведении президентских переговоров по Донбассу на территории
Ватикана дошли и до самого Святого Престола. Как информирует "РБК-Украина",
представители Папы Римского заявили о готовности поддержать любую встречу,
которая ускорит воцарение мира на востоке Украины.
Папа Римский Франциск. Фото: Shutterstock
По словам
дипломата Ватикана, кардинала Леонардо Сандре, Престол может организовать
посредничество между украинским президентом Владимиром Зеленским и его коллегой
из РФ Владимиром Путиным.
При этом у Папы
отмечают, что не получали никакой информации о вероятно готовящейся встречи.
Однако, как
известно, Папа Римский нередко участвует в различных переговорах, главная идея
которых — приход к миру и прекращение военных конфликтов.
По словам Сандре,
Папа Франциск может поприсутствовать при беседе глав украинского и российского
государств. Якобы присутствие высокопоставленного духовного лица может
поспособствовать примирению двух конфликтующих сторон.
Вместе с этим в
Ватикане отмечают, что любое вмешательство со стороны Святого Престола может
произойти лишь после окончания официальной части переговоров. Сандре напомнил,
что ситуацию на Донбассе нынче решают делегации Трехсторонней контактной группы
в рамках так называемого "Минского формата".
Стоит отметить,
что дипломаты Ватикана подчеркивают — если у них просят помочь поспособствовать
примирению, они никогда не отказывают и не отступают.
Добавим, что не
так давно в СМИ прошла информация о других возможных "площадках" для встречи
Зеленского и Путина. Среди вариантов не только Ватикан, но и Израиль, Турция и
даже Австрия.
Ранее "Комментарии"
сообщали, как, по мнению Леонида Кравчука, Украина может "вывести" Владимира Путина на диалог о вопросах Донбасса.
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