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Кравчук рассказал, как заставить Путина обсудить вопросы Донбасса (ВИДЕО)

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что Украина может поговорить о Донбассе с российской стороной — при правильной формулировке

29 апреля 2021, 14:29
Автор:

Вечканова Елена

Украинцы уже не первую неделю активно обсуждают вероятность встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако в Кремле четко демонстрируют, что вопрос Донбасса с Украиной обсуждать не собираются. По словам экс-президента Леонида Кравчука, он знает, как "вывести" Путина на нужный диалог, сообщает "Украина 24".

Кравчук рассказал, как заставить Путина обсудить вопросы Донбасса (ВИДЕО)

Кравчук о переговорах с Путиным о Донбассе. Фото: УП

Кравчук объяснил, что перекладывать ответственность с России на третьих лиц (в этом случае ОРДЛО, как хотят в РФ) украинская сторона не собирается. Политик в очередной раз подчеркнул, что РФ является оккупантом и агрессором. Именно поэтому только с российским правительством могут вестись любые переговоры о вероятном перемирии на Донбассе.

Впрочем, в России отказываются обсуждать военный конфликт на востоке Украины, постоянно пытаясь доказать, что это "внутренние разборки". Леонид Кравчук говорит, что, несмотря на такое поведение, вариант диалога с Путиным о Донбассе существует.

По мнению руководителя отечественной делегации в ТКГ, Украине следует прибегнуть к дипломатической хитрости.

Для этого, объясняет Кравчук, изначально конкретно вопросы по Донбассу следует исключить из повестки дня. Политик считает, что вместо этого представители команды Зеленского могут предложить обсудить Путину соблюдение договоренностей, которые были заключены "нормандской четверкой".

При этом Кравчук напомнил, что "Нормандия" в целом посвящена войне на Донбассе. Именно таким образом, считает экс-президент, важные для Украины вопросы в плане завершения войны так или иначе будут обсуждаться во время предполагаемого диалога с Путиным. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, как нынешнюю ситуацию у линии разграничения оценивают эксперты. Договорятся ли в ТКГ о пасхальном перемирии и будет ли оно долгосрочным, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, когда армия РФ собирается вернуться на границу с Украиной.


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Источник: https://t.me/ukraina24tv/7395
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Обусуждения

Дмитрий

29 апреля 2021, 13:36

Маразматик думкою богатеет

Дмитрий

29 апреля 2021, 13:35

Маразматик думкою богатеет.

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