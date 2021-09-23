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Вадим Акперов рассказал, зачем на самом деле Банковая организовывает «Трускавец 2.0»

"Слуги народа" снова собрались в Трускавец

сегодня, 08:18
Автор:

Кравцев Сергей

Офис президента намерен с фракцией "Слуга народа" провести воспитательную работу, образумив тех парламентариев, которые начали подымать голову и голосовать не так, как говорит Банковая. Именно для этого совсем скоро стартуют очередные большие сборы "Слуги народа" в Трускавце. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал общественный активист, лидер фракции "ЕС" в Сумском горсовете Вадим Акперов.

Вадим Акперов рассказал, зачем на самом деле Банковая организовывает «Трускавец 2.0»

В Трускавце пройдет большое совещание "Слуги народа" Фото из открытых источников

В СМИ появилась информация о том, что фракция "Слуга народа" собирается снова собрать своих нардепов в Трускавце. Фактически провести "Трускавец 2.0". В этот раз Офис президента, как инициатор такого собрания, намерен не обучать нардепов в городе-курорте, а провести расширенное совещание. О чём конкретно будет идти речь на этом совещании никто не говорит. Лидеры "Слуги народа" лишь обмениваются общими фразами. Вадим Акперов уверен, что на самом деле всё это делается для того, чтобы провести воспитательную работу в пошатнувшейся в некоторых моментах фракцией "Слуги народа". 

"То, что монобольшинство пошатнулось видно по многим вопросам, которые Банковая хочет протянуть через парламент. Та же самая ситуация с конфликтом со спикером Разумковым стала ярким маркером. Не такое уже монолитное это монобольшинство. Поэтому будет воспитательная работа от президента Зеленского", – отметил депутат.

Вадим Акперов уверен, что в Трускавец точно приедет Владимир Зеленский. Президент по пунктам скажет, что нужно обязательно поддержать в сессионном зале, какие законопроекты самые важные. По факту во фракцию "Слуга народа" хотят вернуть традицию, когда голосуют, получив сообщения на телефон, чтобы не было сюрпризов.

Читайте также на портале "Комментарии" — на горном курорте "слуги народа" могут определиться с кадровыми изменениями.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bLvAGEVN6YA
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