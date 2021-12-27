В западных СМИ усомнились в готовности Зеленского дать отпор РФ: о чем свидетельствуют такие выпады

Украина может не справиться с нарастающей угрозой военного вторжения со стороны России, поскольку ближайшее окружение президента Владимира Зеленского не имеет никакого опыта – ни в ведении политики, ни в области ведения войны. Такое мнение высказал журналист Эндрю Крамер в статье на The New York Times. О чем говорят такие выпады со стороны Запада? В непростой ситуации портал "Комментарии" попытался разобраться вместе с экспертами.

Владимир Зеленский. Фото - 24 канал

У нас множество боевых генералов. Да и сам Зеленский за 2,5 года пребывания у власти много чему научился, много чего понял

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук, Игорь Петренко считает, что вряд ли следует воспринимать эту публикацию всерьез.

"Написавший ее журналист – Эндрю Крамер – живет в Москве. Причем на протяжении 10 лет. Хоть и пишет в The New York Times, – поясняет эксперт. – У нас почему-то сложилось так, что любые публикации в западных СМИ, даже если это просто колонка какого-то колумниста, воспринимается чуть ли не как сакральное знание. И как мнение всего Запада. Однако это – исключительно мнение одного человека. Причем в данном случае человека, непосредственного связанного с РФ и даже привившегося, по некоторым данным "Спутником V". Он получает и подает информацию под определенным углом зрения. Думаю, что задание этой публикации – как раз таки продвинуть на Западе российские нарративы в стиле: "Кого вы хотите поддерживать? У украинской власти нет опыта. Вы свои ресурсы, усилия (дипломатические, финансовые, военные) потратите в пустую. Некого там защищать!". То есть, это напрямую подыгрывание российским месседжам".

Игорь Петренко отмечает, что Путин в свое время надеялся договориться с Зеленским – политиком-неофитом, неопытным. Но этого не случилось.

"Зеленский занял жесткую проукраинскую позицию, четко стоит на защите национальных интересов, в том числе в трактовке Минских соглашений. Конечно, это не нравится российской власти, у которой – свои задачи. Отсюда и летняя публикации самого Путина, и осенняя Медведева – с негативными оценками действующей украинской власти. В таком же ключе написана данная статья Крамера – достаточно ангажированная", – считает эксперт.

Он акцентирует, что в Украине есть профессиональная, мотивированная армия.

"У нас множество боевых генералов. Да и сам Зеленский за 2,5 года пребывания у власти много чему научился, много чего понял. Как и люди из его окружения. Плюс – на сегодняшний день у нас хорошее понимание, сотрудничество с зарубежными партнерами: с США (подписана Хартия о стратегическом сотрудничестве, оборонное соглашение), с Великобританией, с Турцией. Хорошие отношения и кооперация действия с Евросоюзом, о чем свидетельствует и недавний саммит Украина-ЕС. Если бы уж Запад, действительно, считал, что Украина с чем-то не справляется и что у нас какое-то "не такое" руководство – такого уровня сотрудничества не было бы...", – резюмирует Игорь Петренко.

Западные масс-медиа в настоящее время оперируют двумя параллельными потоками месседжей

Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик акцентирует, что в западных масс-медиа и в выступлениях западных политиков и высокопоставленных государственных служащих в настоящее время есть два параллельных потока месседжей (смысловых посланий), касающихся ситуации в Украине и в украино-российских отношениях.

"Первый. В Украине в высших эшелонах власти сохраняется неприемлемо высокий уровень коррупции (во всех её формах). И при этом украинское руководство создаёт препятствия для реализации стратегии своих западных партнёров по формированию в Украине завершённой системы антикоррупционных органов, зависимых от западных центров власти. К этому добавляются сюжеты о якобы наличии в высших властных структурах Украины "кротов" – лиц, либо стратегически работающих на альтернативные, конкурирующие с Западом геополитические центры силы, либо просто "небезвозмездно" делящихся с ними деликатной конфиденциальной информацией. Второй поток смысловых посланий – это утверждения о том, что Путин/Российская Федерация вот-вот нападёт на Украину и предпримет попытку её оккупации, а в это время украинское руководство не видит этой опасности или же преступно не хочет обращать на неё внимания", – отмечает эксперт.

По его мнению, двумя основными целями вбросов в международное и внутриукраинское информационное пространство подобных смысловых посланий являются:

1. Побуждение украинского руководства быть ещё более внимательным к советам (подсказкам, указаниями) со стороны своих ведущих западных старших партнёров, призыв "не хитрить" (подобно Петру Порошенко), пытаясь защитить свои собственные, групповые и, возможно, также национальные интересы Украины, а делать то, что от него ожидается и требуется. При этом цели заменить существующую власть Украины на другую пока не ставится, хотя возможные более покладистые альтернативы ей подыскиваются.

2. Осуществляется постепенная подготовка руководства Украины к возможной "Большой сделке" США и Российской Федерации, важной составляющей которой может стать реализация в полном объёме основных идей Минских соглашений 2015 года (не обязательно их "буквы") – возвращения в состав Украины ныне не контролируемых ею районов Донецкой и Луганской областей в политико-правовом статусе, схожем на статус Гонконга и Макао в рамках Китайской народной республики.

Читайте также на портале "Комментарии" — Арестович рассказал о дополнительном требовании России для открытия КПВВ на Донбассе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!