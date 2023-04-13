В Японии раздавались сигналы тревоги и предупреждения об эвакуации

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.
Северная Корея запустила в воздух баллистическую ракету
Жителей Хоккайдо призвали укрыться в безопасных местах, а часть общественного транспорта остановили. Об инциденте сообщили официальные лица Японии и Южной Кореи.
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Менее чем через полчаса, японские власти отозвали предупреждение об эвакуации, отметив, что опасная ракета не упадет на остров.
По информации Южнокорейских военных, баллистическая ракета была выпущена в 01:23 по киевскому времени из окрестностей Пхеньяна. Как сообщили в береговой охране Японии, ракета упала в море к востоку между Кореей и Японией. Она была средней или большей дальности. По словам Министра обороны Японии Ясукадзу Хамада, пока подтверждений относительно того, пролетала ли ракета над экономической зоной Японии – нет.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Северная Корея утром в воскресенье, 19 марта, запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на агентство Yonhap и армию Южной Кореи. Как сообщает агентство Reuters, северокорейская ракета поднялась на высоту 50 км и преодолела расстояние в 800 километров. По данным японской береговой охраны, объект рухнул в море, передает DW. Это уже третьи ракетные испытания КНДР с 12 марта, когда стартовали крупнейшие за последние пять лет совместные военные учения Южной Кореи и США под названием Warrior Schield.
Напомним, "Комментарии" писали, МИД Северной Кореи предупредил, что США и Южная Корея столкнутся с беспрецедентно сильной местью, если проведут анонсированные совместные военные учения, которые КНДР расценивает как подготовку к агрессивной войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание SWI.
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