В Японии раздавались сигналы тревоги и предупреждения об эвакуации

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.



Северная Корея запустила в воздух баллистическую ракету

Жителей Хоккайдо призвали укрыться в безопасных местах, а часть общественного транспорта остановили. Об инциденте сообщили официальные лица Японии и Южной Кореи.

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"Предупреждение J-Alert было выдано, чтобы сообщить граждан об опасности падения ракеты, чтобы предоставить приоритет безопасности граждан" , — отметил главный секретарь кабинета министров Мацуно.

Менее чем через полчаса, японские власти отозвали предупреждение об эвакуации, отметив, что опасная ракета не упадет на остров.

По информации Южнокорейских военных, баллистическая ракета была выпущена в 01:23 по киевскому времени из окрестностей Пхеньяна. Как сообщили в береговой охране Японии, ракета упала в море к востоку между Кореей и Японией. Она была средней или большей дальности. По словам Министра обороны Японии Ясукадзу Хамада, пока подтверждений относительно того, пролетала ли ракета над экономической зоной Японии – нет.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Северная Корея утром в воскресенье, 19 марта, запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на агентство Yonhap и армию Южной Кореи. Как сообщает агентство Reuters, северокорейская ракета поднялась на высоту 50 км и преодолела расстояние в 800 километров. По данным японской береговой охраны, объект рухнул в море, передает DW. Это уже третьи ракетные испытания КНДР с 12 марта, когда стартовали крупнейшие за последние пять лет совместные военные учения Южной Кореи и США под названием Warrior Schield.



Напомним, "Комментарии" писали, МИД Северной Кореи предупредил, что США и Южная Корея столкнутся с беспрецедентно сильной местью, если проведут анонсированные совместные военные учения, которые КНДР расценивает как подготовку к агрессивной войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание SWI.