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В Великобритании призвали выдворить посольство РФ из страны после скандального заявления

Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву - Крис Брайант

сегодня, 21:05
Автор:

Денис
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Депутат Лейбористской партии парламента Великобритании Крис Брайант призвал выдворить посольство РФ из страны. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

В Великобритании призвали выдворить посольство РФ из страны после скандального заявления

Лондон

Крис Брайант написал свой твит после того, как посольство России в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка "Азов" через повешение. Россияне назвали бойцов "Азова" не настоящими солдатами, которые заслуживают на "унизительную смерть".

"Это должно быть незаконным. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать?" – задает вопрос депутат.

В Великобритании призвали выдворить посольство РФ из страны после скандального заявления - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что убийство пленных в Еленовке: в "Азове" заверили, что "Путин будет казнен, а недоимперия — разрушена". В "Азове" записали видеообращение. 

Читайте также о том, что как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант Единой России. Кремль хочет воссоздать проект "Новороссия" в маленьком формате, после чего переименовать партию "Единая Россия" в "Великую Россию". 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что россия переходит к третьей фазе войны - как с этим может быть связан теракт в Еленовке. Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, предварительно были одобрены на самом высоком уровне в Кремле. 

Также "Комментарии" информировали о том, что почему так важно выиграть битву за Африку – в чем такой интерес Украины и РФ. Россия старается не допустить, чтобы страны Африки изменили свое отношение к Москве в связи с войной в Украине. 



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Источник: https://twitter.com/RhonddaBryant/status/1553134897048571908
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