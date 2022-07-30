В Великобритании призвали выдворить посольство РФ из страны после скандального заявления

Депутат Лейбористской партии парламента Великобритании Крис Брайант призвал выдворить посольство РФ из страны. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Лондон

Крис Брайант написал свой твит после того, как посольство России в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка "Азов" через повешение. Россияне назвали бойцов "Азова" не настоящими солдатами, которые заслуживают на "унизительную смерть".

"Это должно быть незаконным. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать?" – задает вопрос депутат.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что убийство пленных в Еленовке: в "Азове" заверили, что "Путин будет казнен, а недоимперия — разрушена". В "Азове" записали видеообращение.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что россия переходит к третьей фазе войны - как с этим может быть связан теракт в Еленовке. Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, предварительно были одобрены на самом высоком уровне в Кремле.

Также "Комментарии" информировали о том, что почему так важно выиграть битву за Африку – в чем такой интерес Украины и РФ. Россия старается не допустить, чтобы страны Африки изменили свое отношение к Москве в связи с войной в Украине.

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