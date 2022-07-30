Почему так важно выиграть битву за Африку – в чем такой интерес Украины и РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке своего турне в страны Африки. И это будет первое в истории украинской независимости турне министра иностранных дел в страны Африки. Также Кулеба заявил, что недавняя поездка российского главы МИД Сергея Лаврова по африканским странам как раз была связана с тем, что стало известно о подобных украинских планах. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" разворачивающуюся дипломатическую битву за Африку.

Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Перспективы на африканском направлении сейчас для Украины ограничены – нужен системный подход

Сотрудник Центра исследовании Африки, координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик рассуждает так:

"Усиление внимания к Африке в Киеве и Москве связано с нынешним ростом важности позиции данного континента в условиях войны. Дело в том, что Африка является важным торговым партнером для обеих стран, потребителем экспортной продукции из Украины и РФ. Это в особенности важно сейчас из-за мирового продовольственного кризиса, экономических проблем Украины и России и желания сохранить и расширить торговое сотрудничество, а также естественных проблем с этим, из-за морской блокады Украины с одной стороны и санкций против РФ с другой".

Кроме того, продолжает эксперт, позиция африканских стран важна в рамках работы иностранных организаций, где они представлены и которые занимаются вопросами решения продовольственного кризиса.

"РФ старается усилить свое сотрудничество со странами Африки чтобы компенсировать потери от санкций и поэтому идет туда за экономической выгодой. В свою очередь, Украине африканское направление важно на фоне потерь от войны. Кроме того, – отмечает Денис Москалик, – сейчас Россия старается обвинить Украину и Запад в продовольственном кризисе, от которого страдают страны Африки. А Украина и ее друзья за границей указывают на ведущую роль в этом бедствии развязанной Россией войны. Есть еще один важный момент – это поиск советской военной техники, оружия и комплектующих для войны. Сейчас РФ и Украина ищут их по всему миру, в том числе в Африке. Потому позиция стран данного континента важна и в военном плане – для обеспечения войск".

Эксперт акцентирует, что Россия давно и систематично работает в Африке, проводя активные мероприятия по усилению своего присутствия на континенте. В ход идут и МИД РФ, и Россотрудничесвто, и российский бизнес, и российские наемники.

"А вот Украина ранее Африку игнорировала, не проводила адекватные меры для усиления своего влияния здесь, – подчеркивает Денис Москалик. – Посольства недоукомплектованы, рабочих инициатив практически нет. И сейчас Россия пожинает плоды своей работы – ни одна африканская страна не ввела против нее санкции. Потому перспективы на африканском направлении сейчас для Украины ограничены. Здесь требуется системный подход к работе в регионе, которого со стороны нашей страны, увы, не было".

Важно, чтобы визит Кулебы был хорошо подготовлен и завершился некими важными для нас договоренностями

Российско-украинская война обострила и ускорила те тектонические сдвиги в геополитике, которые начались еще 30 лет назад, после развала СССР, считает эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский. Эта же тридцатилетка, отмечает он, совпала с тотальной глобализацией.

"Поэтому на сегодняшний день нет тех регионов или стран, которые могут строить свои экономику, политику, вне зависимости от происходящих в мире процессов, – подчеркивает эксперт. – Украина, оказавшаяся волею судьбы в эпицентре глобальных событий, должна воспользоваться возможностями в дипломатическом пространстве. Что, безусловно, будет иметь значение для политики и экономики. Думаю, это один из главных лейпмотивов грядущей поездки нашего министра иностранных дел в Африку. Предполагаю, что эта идея, скорее всего, была сформирована и утверждена в Офисе президента".

Владислав Дзивидзинский напоминает о зависимости африканских стран от экспорта продукции, особенно агропромышленной (прежде всего, зерно), учитывая невозможность из-за засушливого климата обеспечивать себя продовольствием самостоятельно.

"И, безусловно, там заинтересованы в получении соответствующей продукции из Украины, – акцентирует он. – И открытие морского "зернового коридора", о котором сейчас так много говориться, тут – в помощь. Так что в экономическом смысле есть обоюдная заинтересованность. Что же касается политической составляющей, то подогрев темы (что сделал Кулеба, упомянув африканской турне главы МИД РФ Лаврова, которое якобы было спровоцировано планами украинской стороны сделать подобный вояж) всегда способствовал повышенному вниманию к такого рода поездкам. И, скорее всего, это просто дипломатическая игра".

Эксперт отмечает, что широкими массами, СМИ, весьма поверхностно и негативно, где-то даже с элементами высмеивания, освещалось африканской турне Лаврова (Египет, Конго, Уганда, Эфиопия).

"И на фоне такого глупого по форме и малосодержательного по наполнению визита Лаврова в как бы дружественные для РФ страны Африки, визит Кулебы более чем целесообразен и своевременен. Важно чтобы он был действительно хорошо подготовлен и завершился некими важными для нас договоренностями, – подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – Тем более, что Африку мы, к величайшем сожалению, во внешней политике всегда недооценивали. И сейчас, когда каждая страна должна определиться, с кем она (с цивилизованным миром и правовыми государствами – или с авторитарными, пренебрегающими международными правилами, как это делает Россия), как никогда, следует предпринимать пусть запоздалые, но важные дипломатические шаги. Наводя и укрепляя те или иные мосты. С обоюдной выгодной. Я ожидаю, что украинский МИД наполнит африканские визиты своего главы соответствующими смыслами. В том числе в ракурсе скорейшего завершения российско-украинской войны, что важно, среди прочего, для преодоления глобального голода".

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