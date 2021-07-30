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Скандальные заявления Арахамии: почему встреча Байдена с Зеленским может не состояться

Политический обозреватель рассказал, насколько уместны заявления главы фракции "Слуга народа" накануне встречи президентов Украины и США

сегодня, 11:00
Автор:

Елизавета Черных

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало ее "фатальной ошибкой".

Скандальные заявления Арахамии: почему встреча Байдена с Зеленским может не состояться

Джо Байден и Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Украине не стоило отказываться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум: с ней по-другому говорили бы, она могла бы шантажировать весь мир, чтобы получать деньги на обслуживание ядерного потенциала", — заявил президент Владимир Зеленский устами Арахамии.

Именно так нужно интерпретировать это заявление, потому как такого рода месседжи согласовываются на Банковой. Такую позицию для издания "Комментарии" озвучил политический обозреватель Павел Нусс. 

"Да, я соглашусь с тем, что отказ от ядерного потенциала – ошибка. Но вот с тезисом о шантаже наших партнеров (он даже не постеснялся акцентировать внимание на том, что шантажировать именно их, а не Россию, к примеру) вряд ли. И это глупейшее заявление Давида Арахамии прозвучало перед возможными переговорами с президентом США Джо Байденом. Я уверен, что после немой реакции Зеленского на Берлинско-Вашингтонские договоренности и агрессивные высказывания его окружения, после заявлений "слуг" о желании шантажировать Запад ядерным оружием встреча Зеленского с Байденом может и не состояться. Возможно даже, это и есть цель Зеленского – срыв такой встречи", — отмечает эксперт. 

Павел Нусс уверен, что с такими подходами к дипломатии Украина почти потеряла национальные интересы в части газопровода "Северный поток-2", а завтра — с подобной дипломатией — как знать, может и Донбасс и Крым. 

"И, да. За каждое слово Арахамии и действий остальных "слуг" — персональная ответственность лежит на Зеленском. Исключительно", — подытожил политический обозреватель. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что стоит за высказываниями "слуги народа" Давида Арахамии. 


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Источник: https://comments.ua/
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comments

Обусуждения

Олег

сегодня, 10:40

Жаль Президента, що понабирав таких шантажистів в сою команду. Соромно.

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