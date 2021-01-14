В Украину едет главный дипломат Венгрии: знаем зачем

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Сергей Медведев
Венгрия — страна с которой Украина имеет достаточно напряженные отношения. Они ухудшились после 2017 года, когда был принят новый закон об образовании. Тогда же руководство Венгрии стало блокировать заседания Украина-НАТО. Правительство Венгрии также неоднократно заявляло о нарушении прав венгров, живущих в Украине. Все это не могло остаться вне поле зрения дипломатических ведомств обеих стран.
Флаги Украины и Венгрии/фото apostrophe.ua
Теперь же главы Министерств иностранных дел Украины и Венгрии - Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто решили провести встречу в Киеве и обсудить серьезный кризис между странами.
Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже подтвердил, что визит его венгерского коллеги уже согласован. Встреча должна пройти уже в январе.
Впрочем, об официальном заседании комиссии, представляющей обе стороны, речь не идет — считается, что персональный визит главы венгерского МИДа направлен на поиск решения по выходу из кризиса.
Отмечается, что инициатором встречи стала венгерская сторона.
Как сообщал портал "Комментарии", в Министерство иностранных дел 1 декабря был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, разговор коснулся инцидента, когда депутаты ОТО в Закарпатской области исполнили гимн Венгрии.
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