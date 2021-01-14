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В Украину едет главный дипломат Венгрии: знаем зачем

Встреча дипломатов Украины и Венгрии пройдет в Киеве

сегодня, 10:30
Автор:

Сергей Медведев

Венгрия — страна с которой Украина имеет достаточно напряженные отношения. Они ухудшились после 2017 года, когда был принят новый закон об образовании. Тогда же руководство Венгрии стало блокировать заседания Украина-НАТО. Правительство Венгрии  также неоднократно заявляло о нарушении прав венгров, живущих в Украине. Все это не могло остаться вне поле зрения дипломатических ведомств обеих стран.

В Украину едет главный дипломат Венгрии: знаем зачем

Флаги Украины и Венгрии/фото apostrophe.ua

Теперь же главы Министерств иностранных дел Украины и Венгрии -  Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто решили провести встречу в Киеве и обсудить серьезный кризис между странами.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже подтвердил, что визит его венгерского коллеги уже согласован. Встреча должна пройти уже в январе.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", — сообщил Кулеба в комментарии "Европейской правде".

Впрочем, об официальном заседании комиссии, представляющей обе стороны, речь не идет — считается, что персональный визит главы венгерского МИДа направлен на поиск решения по выходу из кризиса.

Отмечается, что инициатором встречи стала венгерская сторона.

Как сообщал портал "Комментарии", в Министерство иностранных дел 1 декабря был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, разговор  коснулся   инцидента, когда депутаты ОТО в Закарпатской области исполнили  гимн Венгрии.

 


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/14/7118488/
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