Кулеба вызвал посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье

В Министерство иностранных дел 1 декабря был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, разговор коснулся вчерашнего инцидента, когда депутаты ОТО в Закарпатской области исполнили гимн Венгрии.

Фото: из открытых источников

Министр обратился к послу и призвал избегать "шагов, которые могут создать "деструктивную эмоциональную напряженность" в украинско-венгерских отношениях.

Также разговор коснулся обысков, которые провела Служба безопасности Украины. Обыски проходили в одном из крупных благотворительных крупных фондов. В результате обысков правоохранителями была изъята литература экстремистского характера, которая восхваляла так называемую "Большую Венгрию" и прописывала возможности создания этнической автономии.



"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивание" венгерской общины или ее части, являются беспочвенной спекуляцией", — подчеркнул глава МИД.

Министр еще раз напомнил, что все украинцы равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Как сообщал портал "Комментарии", на Закарпатье депутаты местной объединенной территориальной общины после присяги спели гимн Венгрии. Но история получила продолжение. Поле нашумевшего скандала, представители Службы безопасности Украины совершили ряд оперативно-следственные мероприятий.



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