В Украине стартовал сценарий «принуждения к формуле Штайнмайера»: в чем смысл

Анализируя события последних двух дней в политических кругах активно обсуждается тезис о том, что с большой вероятностью в Украине стартовал сценарий "принуждения Украины к формуле Штайнмайера". Мол у Украины нет другого выбора, кроме как имплементировать "Минск". Особенно, когда США присоединятся к "Нормандскому формату" и мы окажемся одни против всех. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виктор Таран.

Украину будут склонять принять "формулу Штайнмайера". Фото: Укринформ

Эксперт отмечает, те, кто считает такой тезис реальным, приводят свои доказательства. Итак, доказательство первое. Сначала Зеленскому звонит Макрон, объясняющий, что и как, и, почему, ради мира в Европе нужно имплементировать "Минск". А затем Зеленскому звонит по телефону Байден, который поставит финальную точку. Доказательство второе. Зеленский сегодня объявил, что ожидает прекращения огня, открытия КПВВ и обмена пленными. Все по "формуле Штайнмайера". То есть, он морально готов.

"Хотите иначе объяснить – пробуйте… Я ведь не против. Но по факту мне кажется мы, на языке классика, накануне "большого шухера". Ну, это, когда Зеленский начнет попытки имплементировать "Минск", а проактивное "меньшинство" начнет сопротивляться. И этим точно воспользуется Россия… В принципе, это логично… Мы продемонстрируем слабость, и наши враги этим точно воспользуются. И не факт, что Зеленский выдержит этот шторм… Конечно, у Зеленского есть другой путь. Назвать наконец-то Россию и Путина врагом и оккупантами. Объявить мобилизацию. Продемонстрировать, что мы готовы воевать до конца. Делать непопулярные шаги, рискуя рейтингами… Но для этого нужно иметь "фаберже" настоящие… не театральные. Есть ли они у Зеленского – скоро увидим…", — отметил Виктор Таран.

Политический эксперт Николай Давыдюк считает, что и после разговора Байдена и Путина напряжение остается по двум базовым вопросам: "Северный поток-2" и движение Украины в НАТО. А стянутые русскими войска – инструмент давления на Запад и Украину, по первым двум пунктам.

"Путин явно не готов подыгрывать США в противостоянии с Китаем и остается в парадигме пост-совка", – отметил Давыдюк.

При этом эксперт уточнил, если говорить о военной угрозе, то атаки возможны не только по направлению Украины, но и Литвы и Польши, причем руками Лукашенко. Что исключает возможность Путина быть наказанным и отключенным от экономических систем.

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