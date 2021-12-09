В Украине стартовал сценарий «принуждения к формуле Штайнмайера»: в чем смысл

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Кравцев Сергей
Анализируя события последних двух дней в политических кругах активно обсуждается тезис о том, что с большой вероятностью в Украине стартовал сценарий "принуждения Украины к формуле Штайнмайера". Мол у Украины нет другого выбора, кроме как имплементировать "Минск". Особенно, когда США присоединятся к "Нормандскому формату" и мы окажемся одни против всех. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виктор Таран.
Украину будут склонять принять "формулу Штайнмайера". Фото: Укринформ
Эксперт отмечает, те, кто считает такой тезис реальным, приводят свои доказательства. Итак, доказательство первое. Сначала Зеленскому звонит Макрон, объясняющий, что и как, и, почему, ради мира в Европе нужно имплементировать "Минск". А затем Зеленскому звонит по телефону Байден, который поставит финальную точку. Доказательство второе. Зеленский сегодня объявил, что ожидает прекращения огня, открытия КПВВ и обмена пленными. Все по "формуле Штайнмайера". То есть, он морально готов.
Политический эксперт Николай Давыдюк считает, что и после разговора Байдена и Путина напряжение остается по двум базовым вопросам: "Северный поток-2" и движение Украины в НАТО. А стянутые русскими войска – инструмент давления на Запад и Украину, по первым двум пунктам.
При этом эксперт уточнил, если говорить о военной угрозе, то атаки возможны не только по направлению Украины, но и Литвы и Польши, причем руками Лукашенко. Что исключает возможность Путина быть наказанным и отключенным от экономических систем.
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