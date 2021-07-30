logo
Русский Українська

BTC/USD

39139.20

ETH/USD

2348.75

LTC/USD

139.86

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В Украине расширили список санкций против контрабандистов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине расширили список санкций против контрабандистов

В санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины

сегодня, 20:36
Автор:

Харченко Дарина

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов. В него включили еще три человека. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Украине расширили список санкций против контрабандистов

Предложение о дополнении списка еще тремя лицами поступило от МВД. Фото: pixabay

В санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины.

В список вошли три физических лица, а именно Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студинец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими людьми, вошли в этот список.

Предложение о дополнении списка еще тремя лицами поступило от Министерства внутренних дел. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины.

Как писали "Комментарии", отныне за снижение стоимости покупаемых товаров на "Alibaba" и "Aliexpress", украинцы могут получить уголовную ответственность . 13 июля Верховная Рада Украины 255 голосами "за" приняла за основу законопроект под №5420. Последний вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования, сообщили в новостном центре Верховной Рады.

Кроме того нардепы предлагают оставить без лицензий тех предпринимателей, которые реализуют контрабандную косметику. По словам Оксаны Дмитриевой, она лично собирается голосовать за проект закона о криминализации контрабанды . При этом Дмитриева подчеркивает, что наказывать следует не только тех, кто нелегально ввозит различные товары на территорию нашей страны, но и тех, кто потом их здесь продает.


Контрабандисты в своей деятельности прибегают к самым разнообразным приемам. Так, во времена карантина, украинец в водолазном костюме переправлял в Румынию защитные маски подводным способом через реку Тиса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=4569528733059398&ref=notif¬if_id=1627659081954790¬if_t=live_video
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ