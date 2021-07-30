В Украине расширили список санкций против контрабандистов

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов. В него включили еще три человека. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Предложение о дополнении списка еще тремя лицами поступило от МВД. Фото: pixabay

В санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины.

В список вошли три физических лица, а именно Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студинец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими людьми, вошли в этот список.

Предложение о дополнении списка еще тремя лицами поступило от Министерства внутренних дел. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины.

Как писали "Комментарии", отныне за снижение стоимости покупаемых товаров на "Alibaba" и "Aliexpress", украинцы могут получить уголовную ответственность . 13 июля Верховная Рада Украины 255 голосами "за" приняла за основу законопроект под №5420. Последний вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования, сообщили в новостном центре Верховной Рады.

Кроме того нардепы предлагают оставить без лицензий тех предпринимателей, которые реализуют контрабандную косметику. По словам Оксаны Дмитриевой, она лично собирается голосовать за проект закона о криминализации контрабанды . При этом Дмитриева подчеркивает, что наказывать следует не только тех, кто нелегально ввозит различные товары на территорию нашей страны, но и тех, кто потом их здесь продает.



Контрабандисты в своей деятельности прибегают к самым разнообразным приемам. Так, во времена карантина, украинец в водолазном костюме переправлял в Румынию защитные маски подводным способом через реку Тиса.







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