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У Зеленского прокомментировали разговор Путина и Байдена: "У России есть только один шанс"

Украина возвращается в мировую повестку

сегодня, 09:41
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе Президента Украины прокомментировали телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, который состоялся накануне. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина возвращается в мировую повестку дня, сообщает издание Фокус.

У Зеленского прокомментировали разговор Путина и Байдена: "У России есть только один шанс"

Байден и Путин. Фото: Reuters

Подоляк заявил, что телефонный разговор Байдена и Путина стал сигналом для всего мира о том, что новая администрация Белого дома возвращается к традиционным ценностям и жесткой политике в отношении тех, кто нарушает международные правила.

Советник Ермака сказал, что содержание разговора было идеальным для Украины. Ведь Байден выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности нашей страны и поставил этот вопрос одним из первых, несмотря на то, что ключевым было обсуждение договора о стратегическом разоружении.

Подоляк отметил, что по сути, Байден дал понять Путину, что у России остался единственный шанс на нормализацию отношений с Америкой и другими цивилизованными странами – это полное прекращение внешней агрессии, в том числе и в отношении Украины, возвращение оккупированных территорий и вывод войск из них.

Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 26 января, где президенты обсудили продление договора о стратегическом разоружении, которое планируют подписать в начале февраля, отравление оппозиционера Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и территориальную целостность Украины.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января, он стал самым пожилым американским президентом на момент вступления в должность. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что актер Леонардо Ди Каприо обратился к Байден в своем Instagram.

Также читайте о том, что Байден отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа.


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Источник: https://focus.ua/politics/472877-ukraina-vozvrashchaetsya-v-mirovuyu-povestku-dnya-op-o-razgovore-baydena-s-putinym
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