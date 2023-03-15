В Украине оригинально ищут послов

Желающих работать послом много, а реально готовых честно выполнять такую сложную работу — единицы. Найти на должность человека, что будет отвечать качественным критериям и профтребованиям, будет владеть языками, будет способен дать нужный результат очень сложно, написал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсетях, информируют "Комментарии".



Украинцы сами могут предложить свою кандидатуру на должность в дипслужбу

По словам Министра, проблема кадров сегодня хорошо знакома и в государственном и в частном секторах. МИД постоянно пробует найти новых достойных претендентов внутри дипслужбы и снаружи на государственной важности должности.

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"Особенно сейчас сложно с поиском претендентов на должности Послов. Пробую найти в дипсистеме. Ищу среди бизнеса и даже среди ученых. Но очень б ы стро растут и темпы украинской дипломатической экспансии, особенно, в государствах Африке. Поэтому у нас сегодня больше чем два десятка государств остаются без наших представителей. Возможн ы й вариант сдвинуть эти процессы – принимать нестандартные решения", — говорит Кулеба.

По мнению высокопоставленного чиновника, в Украине есть высокопрофессиональные люди. Трудность только в том, что их надо найти или они сами пока не узнали о реальном шансе взяться за представительную и такую необходимую дипломатическую работу для Украины.

"Вот мы и решились на оригинальный шаг – сделали открытый механизм, что даст возможность и существующим дипломатам, и людям снаружи дипсистем ы предложить себя на должность Посла. Открытая страница уже работает на сайте МИДа Украини ", — анонсирует Дмитрий Кулеба.

По его словам, каждый кандидат, в котором увидят потенциал, пройдет тщательную безопасность, репутационную, коммуникационную и другие проверки. Такой прозрачный поиск дипломатических представителей страны – это поспособствует системе усовершенствоваться и возможность для достойных претендентов попасть туда, куда когда-то приглашали только через определённые институциональные механизмы.

"Я впервые в истории дипломатии Украины открываю двери для каждого, предоставляя одинаковые шанс ы стать государственн ым менеджером, что сейчас так необходим нашей стране в мире. И еще: особая необходимость сейчас и концентрация на странах Африки. Претендент ы в эти страны будут иметь большие шансы. Кроме того, при одинаков ых профессиональных качествах, я буду отдавать первенство женщинам. Раньше ведь дипломатия была откровенно несправедлива к карьерному росту прекрасной половин ы человечества ", — подчеркнул Министр.

В настоящее время в списке вакансий есть 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии.

"Комментарии" также писали о том, что в Украине начинают готовить кадры для Крыма. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий готовится к обеспечению должностными лицами различных рангов государственных учреждений в Крыму.

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