В Украине оригинально ищут послов

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Моесеенко Валентина
Желающих работать послом много, а реально готовых честно выполнять такую сложную работу — единицы. Найти на должность человека, что будет отвечать качественным критериям и профтребованиям, будет владеть языками, будет способен дать нужный результат очень сложно, написал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсетях, информируют "Комментарии".
Украинцы сами могут предложить свою кандидатуру на должность в дипслужбу
По словам Министра, проблема кадров сегодня хорошо знакома и в государственном и в частном секторах. МИД постоянно пробует найти новых достойных претендентов внутри дипслужбы и снаружи на государственной важности должности.
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По мнению высокопоставленного чиновника, в Украине есть высокопрофессиональные люди. Трудность только в том, что их надо найти или они сами пока не узнали о реальном шансе взяться за представительную и такую необходимую дипломатическую работу для Украины.
По его словам, каждый кандидат, в котором увидят потенциал, пройдет тщательную безопасность, репутационную, коммуникационную и другие проверки. Такой прозрачный поиск дипломатических представителей страны – это поспособствует системе усовершенствоваться и возможность для достойных претендентов попасть туда, куда когда-то приглашали только через определённые институциональные механизмы.
В настоящее время в списке вакансий есть 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии.
"Комментарии" также писали о том, что в Украине начинают готовить кадры для Крыма. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий готовится к обеспечению должностными лицами различных рангов государственных учреждений в Крыму.
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