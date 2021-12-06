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В Турции рассказали, почему не отменили поставки "Байрактаров" Украине

В турецком правительстве заявили, что имеющиеся договоренности о поставках Украине боевых дронов "Байрактаров" не связаны с ситуацией безопасности в регионе

сегодня, 16:19
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальная Анкара заявила о том, договоренности о поставках Украине боевых дронов "Байрактаров" не есть реакцией на ситуацию с безопасностью в регионе. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в интервью изданию "Hürriyet" озвучил глава Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир.

В Турции рассказали, почему не отменили поставки "Байрактаров" Украине

Беспилотник «Байрактар». Фото: GETTY IMAGES

Чиновник объяснил, что соглашение о поставке дронов было достигнуто еще до того, как возникла напряженность в регионе. Поэтому поставки Украине дронов "Байрактар" – это выполнение своих обязательств со стороны Турции. Следовательно, неверно трактовать поставки беспилотников Киеву, как реакцию на обострение ситуации на востоке украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты проанализировали ситуацию с поставками турецкой стороной Украине дронов "Байрактар" в количестве, которое намного превышает то количество, о котором было оговорено ранее. Военный эксперт Николай Белесков считает, что есть большие сомнения относительно того, что Турция поставила Украине намного больше беспилотников, чем было договорено ранее. Эта информация еще должна быть проверена.

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко предостерегает власти Украины в том, что в лице Турции мы уже приобрели надежного союзника и партнера. Потому как Турция – это страна, которая всегда отстаивает свои интересы и сегодня ей выгодно сотрудничать с Украиной, а завтра может быть выгодно сотрудничать с Россией. Все упирается в экономические интересы. Но на сегодняшний день сотрудничество с Анкарой есть неоценимым.



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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-savunma-sanayii-baskani-ismail-demirden-ukrayna-aciklamasi-41954377
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