В ТКГ заявили, что Кремль может завершить войну на Донбассе

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Россия может закончить войну на Донбассе и имеет все необходимые условия для этого, однако наоборот пытается парализовать мирный процесс. Об этом он сообщил в эфире канала "Обозреватель".

Фото: Google

По его словам, в Кремле саботируют выполнение мирных договоренностей по Донбассу, хотя формально они были одними из инициаторов их принятия. Он отметил, что Москва ведет политику лжи, заключая договоренности, а действую совершенно иначе.

Арестович сказал, что Минские соглашения и нормандский формат позволяют россиянам закончить войну, вывести свои войска с территории Донбасса и получить снятие с себя части санкций. Он отметил, что необходимо на практике реализовать все договоренности.

Вместо этого, по словам спикера украинской делегации, на заседаниях ТКГ в любых подгруппах россияне сводят все к тому, чтобы Украина начала прямой диалог с главарями боевиков на оккупированных территориях.

Арестович также сказал, что Россия пытается позиционировать себя в качестве посредника, а не стороны конфликта, однако эти попытки не увенчаются успехом, так как Украина и все международные посредники постоянно указывают РФ на ее прямое участие в конфликте.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Арестович пригрозил сторонникам Петра Порошенко.

Читайте также о санкциях против Коломойского со стороны Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!