Арестович рассказал о тайном плане решения войны на Донбассе

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о тайном мирном плане по решению войны на Донбассе, который должен появится в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: ОП

По его словам, новый мирный план будет состоять из предложений, которые предоставят Франция и Германия, а обнародован он будет только после консультации политических советников лидеров нормандского формата.

Он отметил, что Россия знает о наличии предложений со стороны Франции и Германии, а все заявления Кремля о том, что это миф, являются ложью. Арестович сказал, что на данный момент, подробности предложений партнеров не разглашаются, а сам план станет публичным только после консультаций политических советников и одобрения плана лидерами стран нормандской четверки.

Спикер украинской делегации сказал, что мирный план будет представлен до конца марта во время очередной встречи политических советников лидеров стран. Он подчеркнул, что подробности не разглашаются из-за договорённостей о конфиденциальном формате.

Арестович отметил, что предложения держат в тайне для того, чтобы невозможно было влиять на процесс мирного урегулирования.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участи незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства.

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