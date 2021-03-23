В ТКГ рассказали о секретных документах по Донбассу

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о закрытых мирных планах по урегулированию конфликта на Донбассе и объяснил, почему они не разглашаются. Об этом он сообщил в эфире радио "Донбасс. Реалии".

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По его словам, речь идет о кластерах по мирным соглашениям, которые предложили Германия, Франция и ОБСЕ. Он отметил, что именно западные партнеры настаивали на конфиденциальности мирных планов для того, чтобы нельзя было оказывать информационное давление на оппонентов и спокойно вести переговоры.

Арестович отметил, что документ обнародуют только в том случае, если он подписывается в качестве зафиксированных договоренностей. По личному мнению спикера украинской делегации, часть документов можно было обнародовать для того, чтобы показать обществу, как ведет себя Украина, и как себя ведут россияне.

Он отметил, что Германия, Франция и ОБСЕ настояли на конфиденциальности деталей мирного плана, а Украина придерживается просьб своих международных партнеров.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что кроется за истериками российских пропагандистов про войну с Украиной.

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