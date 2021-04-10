В ТКГ рассказали, есть ли в Украине «план Б» для Донбасса вместо Минских соглашений

Вопрос войны на Донбассе и возможного нападения России на другие территории Украины не теряет своей актуальности. Эта тема обсуждается как простыми украинцами, так и высокопоставленными чиновниками. По словам вице-премьера, члена отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея Резникова, для достижения мира необходимо изменить существующие "Минские договоренности", сообщает "BBC Украина".



Алексей Резников. Фото из открытых источников

Как утверждает Резников, о наличии полноценного "запасного" плана насчет войны на Донбассе украинские политики никогда не утверждали напрямую. Однако при этом часто оговаривались вероятные "переписывания" "Минска", ведь часть прописанных требований в документе не подходит Украине.

Член правительства уверяет, что больше всего вопросов вызывают прописанные сроки проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории. Алексей Резников убежден, что в первую очередь Украина должна начать контролировать свои границы, без влияния российских боевиков на местных жителей. Только после этого можно начинать говорить о волеизъявлении граждан.

Однако "Минские договоренности" утверждают об обратной очередности. Поэтому документу и необходима основательная редактура. При этом Резников говорит, что для этого необходимо согласие всей "Нормандской четверки", дабы сесть за переговорный процесс.

Изменения договоренностей и могут стать тем самым "планом Б" для Украины. На данный момент же наблюдается лишь то, что Россия всячески пытается добиться от Украины реализации "Минска" в его нынешнем виде.

По словам Резникова, это вряд ли произойдет. В подтверждение своих слов политик приводит парижский разговор президента Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Тогда, как поясняет член ТКГ, Зеленский прямо сказал, что Донбасс получит выборы только после взятия украинской армией границы под контроль.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как представители так называемых "ЛДНР", по словам Леонида Кравчука, влияют на переговоры ТКГ.

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