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В ТКГ рассказали, что нужно готовиться к большой войне с Россией

Украина должна готовиться к полномасштабному конфликту

сегодня, 10:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Украине необходимо готовиться к полномасштабным боевым действиям и становиться сильной, чтобы победить Россию. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ рассказали, что нужно готовиться к большой войне с Россией

Фото: Google

По его словам, Россия применяет против Украины все имеющиеся у государства силы, а именно – информацию, экономику, дипломатию и военное давление, которое проявлено в войне на Донбассе. Он отметил, что в будущем Россия будет втягивать Украину в другие глобальные конфликты, которые сама будет создавать для того, чтобы изменить порядок сил в мире.

Арестович сказал, что на сегодняшний день, информационное событие вести большем, чем удар на фронте. Он подчеркнул, что в мире начинается война всех против всех, а сегодняшняя война России с Украиной не первая, и не последняя. 

Он заявил, что Украина должна быть готова к тому, чтобы отбивать все атаки России не только на Донбассе, и не только военным путем. Для этого наша страна должна стать настолько сильной, чтобы потенциальный агрессор даже не рассматривал возможность военного сценария против Украины.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Ранее "Комментарии" сообщали, когда Зеленский встретится с Байденом.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/8647-nado-gotovitsya-k-polnomasshtabnomu-konfliktu-arestovich-o-donbasse
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