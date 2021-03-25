В ТКГ рассказали, что нужно готовиться к большой войне с Россией

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Гриниченко Дима
Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Украине необходимо готовиться к полномасштабным боевым действиям и становиться сильной, чтобы победить Россию. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Фото: Google
По его словам, Россия применяет против Украины все имеющиеся у государства силы, а именно – информацию, экономику, дипломатию и военное давление, которое проявлено в войне на Донбассе. Он отметил, что в будущем Россия будет втягивать Украину в другие глобальные конфликты, которые сама будет создавать для того, чтобы изменить порядок сил в мире.
Арестович сказал, что на сегодняшний день, информационное событие вести большем, чем удар на фронте. Он подчеркнул, что в мире начинается война всех против всех, а сегодняшняя война России с Украиной не первая, и не последняя.
Он заявил, что Украина должна быть готова к тому, чтобы отбивать все атаки России не только на Донбассе, и не только военным путем. Для этого наша страна должна стать настолько сильной, чтобы потенциальный агрессор даже не рассматривал возможность военного сценария против Украины.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.
За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.
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