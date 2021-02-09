В ТКГ ответили на заявление Кремля об Украине и "русском мире"

Советник главы украинкой делегации в минской ТКГ и её спикер Алексей Арестович прокомментировал заявление спикера Кремля и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что Украина всегда была частью "русского мира". Об этом Арестович написал на своем Telegram-канале.

Путин и Песков. Фото: ТАСС

По его словам, Песков был абсолютно прав, когда назвал Украину частью русского мира в беседе с Виктором Медведчуком.

Арестович поправил спикера Кремля и написал, что Украина не часть русского мира, а его центр, ведь является исторической наследницей Киевской Руси (Русь-Украина, Древняя Русь со столицей в Киеве).

Также он сказал, что Российская империя, Российская Федерация, как государство, никогда не являлась даже частью этого мира, а наоборот, всегда была его главным и последовательным врагом.

В конце Арестович задался вопросом, которая уже по счету "русько-российская война".

Алексей Арестович стал спикером украинской делегации в минской ТКГ и советником её главы Леонида Кравчука по информационной политике в октябре 2020 года.

Также в декабре 2020 года был назначен внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака. До этого Арестович был известен как военный обозреватель, участник войны на Донбассе, блогер, лектор и даже актер.

Вчера пресс-секретарь Путина Песков заявил о том, что в Кремле считают Украину частью так называемого "русского мира" и продолжат вести подобную политику и в будущем.

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