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В ТКГ ответили на заявление Кремля об Украине и "русском мире"

"Тут он, безусловно, прав"

сегодня, 10:15
Автор:

Гриниченко Дима

Советник главы украинкой делегации в минской ТКГ и её спикер Алексей Арестович прокомментировал заявление спикера Кремля и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что Украина всегда была частью "русского мира". Об этом Арестович написал на своем Telegram-канале.

В ТКГ ответили на заявление Кремля об Украине и "русском мире"

Путин и Песков. Фото: ТАСС

По его словам, Песков был абсолютно прав, когда назвал Украину частью русского мира в беседе с Виктором Медведчуком.

Арестович поправил спикера Кремля и написал, что Украина не часть русского мира, а его центр, ведь является исторической наследницей Киевской Руси (Русь-Украина, Древняя Русь со столицей в Киеве).

Также он сказал, что Российская империя, Российская Федерация, как государство, никогда не являлась даже частью этого мира, а наоборот, всегда была его главным и последовательным врагом.

В конце Арестович задался вопросом, которая уже по счету  "русько-российская война".

Алексей Арестович стал спикером украинской делегации в минской ТКГ и советником её главы Леонида Кравчука по информационной политике в октябре 2020 года. 

Также в декабре 2020 года был назначен внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака. До этого Арестович был известен как военный обозреватель, участник войны на Донбассе, блогер, лектор и даже актер.

Вчера пресс-секретарь Путина Песков заявил о том, что в Кремле считают Украину частью так называемого "русского мира" и продолжат вести подобную политику и в будущем.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что происходит между олигархом Коломойским и нардепом Игорем Палицей.

Читайте также, возможна ли альтернатива минскому формату разрешения конфликта на Донбассе.


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Источник: https://t.me/moon_rainbow_AA/1012
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