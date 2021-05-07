В ТКГ объяснили, что нужно сделать, дабы остановить агрессию России

Украине следует продолжать настаивать на необходимости пересмотра основ "Минских договоренностей". По мнению журналиста, представителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Сергея Гармаша, только такие действия могут помочь остановить российско-украинскую войну, сообщает "Обозреватель".



Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Фото из открытых источников

Гармаш убежден, что Украина, противостоя российской агрессии, не должна всецело полагаться на иностранных партнеров. По словам журналиста, те же США сейчас больше заинтересованы в соревновании с Китаем, который усиливает свои позиции на международной арене. Россия же хоть и "демонстрирует зубы", но особой опасности для Штатов не представляет, уверен Сергей Гармаш.

По его словам, американцы вполне могли сделать все возможное, чтобы Россия остановила свою агрессию еще в самом начале, в 2014 году. Однако, возможно, Вашингтону было выгодно, дабы РФ ослабила свои общие позиции в глазах других государств, предполагает Гармаш.

Член украинской делегации в ТКГ не сомневается, что президент США Джозеф Байден будет помогать Украины в нынешней ситуации на Донбассе. Однако речь о политике сдерживания (а именно её, по мнению Гармаша, демонстрируют Штаты — ред.) уже не идет; нужно останавливать агрессию полностью.

Одним из вариантов дальнейшего развития событий Сергей Гармаш видит "переписывание" "Минска". По его словам, эти договоренности не выгодны Украине, однако их продолжают поддерживать как РФ, так и большинство иностранных партнеров (включая Америку).

Однако важным шагом, поясняет Гармаш, станет признание России стороной конфликта. И если мировое сообщество это давно сделало, то Путин и его правительство продолжают говорить, что "ихтамнет".

Сергей Гармаш акцентирует внимание на том, что только после принятия Россией на себя обязательств за содеянную агрессию, можно будет говорить об установлении мира на Донбассе. При этом журналист считает, что если бы РФ не пыталась прикрыться представителями т.н. "Л-ДНР" в "минских переговорах", диалог можно было бы построить куда быстрее.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Штаты могут быть задействованы в регулировании военного конфликта с Россией.

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