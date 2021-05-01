США уже участвуют в урегулировании войны на Донбассе — Кулеба

Многие украинские политики, в том числе и глава государства Владимир Зеленский, надеялись, что "нормандский процесс", касающийся Донбасса, будет расширен. Обсуждалась вероятность присутствия новых зарубежных партнеров Украины, в том числе США. Впрочем, по словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, Штаты уже являются активным участником урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает "Радио Свобода".



Кулеба о позиции США насчет Донбасса. Фото из открытых источников

Ярким примером помощи со стороны Америки Кулеба считает недавние санкции, введенные против России. По мнению дипломата, таким способом США демонстрируют свою позицию, вставая на защиту украинских интересов.

Насчет вероятного расширения "нормандии" Дмитрий Кулеба не дает конкретных ответов. Однако объясняет, что подобные разговоры чаще всего являются дипломатической хитростью для стимуляции всех участников процесса.

Кулеба говорит, что сама вероятность любых изменений в уже существующих договоренностях по Донбассу — "Минска" или "нормандского формата" — действительно влияет на стороны процесса. Якобы дипломаты начинают активнее работать, выискивая новые возможности для разрешения военного конфликта на востоке Украины.

При этом министр уточняет, что исключение составляет, ожидаемо, Россия. Ведь, по мнению представителей Путина, Украина якобы пытается уйти от выполнения собственных обязательств, постоянно предлагая некие новшества.

Дмитрий Кулеба подчеркивает, что свою часть подписанных договоренностей постоянно нарушает как раз-таки сама РФ. Как минимум потому, что российские боевики на Донбассе регулярно нарушают режим тишины, который был поддержан всеми сторонами, подписавшими "Минские соглашения".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом, по мнению Кулебы, можно повлиять на количество выдаваемых российских паспортов в оккупированном Донбассе.

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