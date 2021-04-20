Кравчук назвал единственное условие компромисса с Россией

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Гриниченко Дима
Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук назвал единственное условие для компромисса с Россией по поводу войны на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Леонид Кравчук. Фото: ТСН
По его словам, нельзя идти на уступки России, так как целью Кремля является полное подчинение Украины. Он отметил, что компромисс с Москвой возможен только в том случае, если Россия перестанет убивать украинцев и выведет свои войска.
Кравчук заявил, что недавно главари террористов в ОРДЛО обратились к Путину с просьбой помочь военной силой, присоединить оккупированные территории к РФ либо же признать их как независимые государства. Он отметил, что компромисс возможен только в случае прекращения оккупации Россией Донбасса, чтобы Украина могла восстанавливать регион.
Также первый президент напомнил, что в Минских соглашениях нет ни единого слова о государственных образованиях, а наоборот там идет речь лишь об особых условиях местного самоуправления.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма в марте 2014 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Путина признали военную оккупацию Крыма.
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Владимир
сегодня, 10:18
А как апетиты Кремля то растут!..