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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук назвал единственное условие компромисса с Россией
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Кравчук назвал единственное условие компромисса с Россией

Глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал, в каком случае Украина готова пойти на компромисс по Донбассу

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук назвал единственное условие для компромисса с Россией по поводу войны на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Кравчук назвал единственное условие компромисса с Россией

Леонид Кравчук. Фото: ТСН

По его словам, нельзя идти на уступки России, так как целью Кремля является полное подчинение Украины. Он отметил, что компромисс с Москвой возможен только в том случае, если Россия перестанет убивать украинцев и выведет свои войска. 

Кравчук заявил, что недавно главари террористов в ОРДЛО обратились к Путину с просьбой помочь военной силой, присоединить оккупированные территории к РФ либо же признать их как независимые государства. Он отметил, что компромисс возможен только в случае прекращения оккупации Россией Донбасса, чтобы Украина могла восстанавливать регион.

Также первый президент напомнил, что в Минских соглашениях нет ни единого слова о государственных образованиях, а наоборот там идет речь лишь об особых условиях местного самоуправления. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Путина признали военную оккупацию Крыма.

Читайте также, чем закончится война России с Украиной. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZOQajFT9W-s&feature=youtu.be
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Обусуждения

Владимир

сегодня, 10:18

А как апетиты Кремля то растут!..

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