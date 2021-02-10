В США планируют запретить признание оккупации Крыма Россией

В США хотят на законодательном уровне запретить признавать оккупацию Крыма Россией, которая произошла в 2014 году. Соответствующий законопроект уже внесен в Конгресс. Об этом стало известно из карточки соответствующего документа на официальном сайте законодательного органа.

Капитолий. Фото: iStock

Документ предлагает ввести запрет для правительства США на признание оккупации Крыма РФ. Инициаторов законопроекта выступил член Палаты представителей от демократической партии Джеральд Коннолли.

Документ предполагает официальный запрет на признание российских претензий на суверенитет над Крымом на уровне американского правительства. Законопроект уже направлен в комитет Палаты представителей по иностранным делам для рассмотрения. На сегодняшний день текст самого документа не опубликован в публичном доступе.

Стоит напомнить, что в марте 2019 года комитет по иностранным делам Палаты представителей также выносил на рассмотрение документ, запрещающий совершать любые действия, которые признают оккупацию Крыма Россией. Тогда данную инициативу поддержали 427 конгрессменов.

Справка: в марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили Верховный Совет, симферопольский аэропорт и другие объекты критической инфраструктуры. 16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом.

Через несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России. Позднее он признавал, что "зелеными человечками" были кадровые военные России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда будет вынесен вердикт суда о катастрофе малайзийского боинга на Донбассе.

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