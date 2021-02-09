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Стало известно, когда Международный суд вынесет вердикт по делу MH-17

Названа дата

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, когда Международный суд ООН вынесет решение по делу о слитии малайзийского боинга MH-17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает издание "Униан".

Стало известно, когда Международный суд вынесет вердикт по делу MH-17

MH-17. Фото: Google

По его словам, вердикт международных судов может быть обнародован до конца 2023 года. Он отметил, что в деле о сбитии малайзийского самолета необходимо четко разделять блоки, по которым проходит расследование катастрофы.

Таким образом, есть уголовно-правовой трек, по которому проходит суд в Гааге, а также есть блок, по которому Россия преследуется, как государство, финансирующее терроризм. 

Енин отметил, что все судебные процессы проходят параллельно и имеют одну цель – привлечь к ответственности Россию, как государство, её руководство и конкретных исполнителей преступления. Дипломат отметил, что в данный момент трудно назвать окончательные даты окончания уголовного процесса по делу о катастрофе MH-17.

Он сказал, что сейчас стартует четвертая стадия судебных слушаний, на которую отведен весь 2021 год. Енин подчеркнул, что в международном суде ООН Россия пытается затягивать переход к рассмотрению вопроса по сути, ссылаясь на пандемию.

Заместитель главы МИД сказал, что у них имеется календарь, в котором окончание всех судебных разбирательств датировано концом 2023 года.

Малайзийский Боинг MH-17 был сбит российскими террористами "ДНР" в июле 2014 года в Шахтерском районе Донецкой области. На его борту находились 298 человек, все они погибли. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что журналистов каналов Медведчука могут перестать пускать в Раду.

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Источник: https://www.unian.ua/world/mh-17-stalo-vidomo-koli-mizhnarodniy-sud-oon-uhvalit-finalne-rishennya-u-spravi-mh-17-novini-svitu-11314310.html
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