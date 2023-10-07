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В США определились, что делать с ХАМАС

США поддержали своего союзника на Ближнем Востоке

сегодня, 19:31 comments1425
Автор:
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Константин Куликов
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самооборону. В свою очередь Нетаньяху сказал: "Нас ждет длинная кампания, из которой Израиль выйдет победителем". Об этом сообщают "Комментарии".

В США определились, что делать с ХАМАС

Байден и Нетаньяху

Сегодня же Байден подписал закон, по которому Израилю выделяется военная помощь в размере 8 млрд долларов.


Вместе с тем, на сайте Белого дома отсутствует соответствующая публикация о выделении этих средств для Израиля.

В настоящее время, кроме США, еврейское государство поддержал ЕС, Бразилия, Украина. О своей однозначной поддержке ХАМАС заявил Иран, Сирия и Талибан. Саудовская Аравия и Катар заявили, что Израиль спровоцировал палестинцев, в частности тем, что долго не предоставлял им право создать свое государство.

В Нью-Йорке запланировано заседание Совбеза ООН из-за нападения на Израиль. Заседание инициирует Бразилия.

Тем временем, стало известно, что могло стоять за атакой ХАМАС на Израиль. За атакой ХАМАС могло стоять стремление сорвать нормализацию отношений Израиля с одной из влиятельных стран.

Совет нацбезопасности Израиля принял жесткое решение: чем это может угрожать. Израиль принял решение о наземной операции против сектора Газа.

А у Лукашенко снова провоцируют – проверяют готовность войска: как отреагировали в ВСУ. В случае увеличения угрозы на северной границе Генштаб прибавит дополнительные силы и средства. В конце сентября Беларусь провела масштабные военные учения. И вот снова в соседней стране стартовал очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил.



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