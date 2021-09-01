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В США начались переговоры Байдена и Зеленского: первые заявления лидеров государств

На повестке дня - безопасность, в том числе, энергетическая

1 сентября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня в Вашингтоне состоялась первая важная встреча главы нашего государства Владимира Зеленского и теперешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом информируют в Twitter гаранта Украины.

В США начались переговоры Байдена и Зеленского: первые заявления лидеров государств

Джо Байден и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Обсуждаемые лидерами Украины и Америки темы — это новации в стратегическом партнерстве. Также руководители двух государств уделили немало времени энергетической безопасности.

В начале переговоров Владимир Зеленский и Джо Байден выступили с короткими заявлениями перед журналистами.

Программа визита предусматривает переговоры по расширенному формату, а также отдельную встречу руководителей двух государств.

По словам американского президента, Америка всегда будет поддерживать независимость украинского государства. Особенно, на фоне угроз от России. За три десятилетия партнерство между двумя странами значительно окрепло. Байден выразил желание снова прилететь в наше государство.

Гарант Украины выразил слова искренней благодарности своему американскому коллеге за поддержку нашего государства в это непростое д время и приложенные усилия в противодействии агрессии России. От имени Украины он передал искренние соболезнования президенту Америки в связи с потерей американских солдат в Афганистане.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что помогут США обуздать РФ и вернуть Украине оккупированные территории . Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне намерен начать разговор с американским лидером Джо Байденом, встреча с которым запланирована 1 сентября, с тем оккупированных Крыма и Донбасса. Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин отмечает, что  роль США в Крымской платформе будет достаточно мощной.


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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1433129455971602437
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