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Главная Новости Политика внешняя политика В США будут помогать Украине оружием в случае нападения России
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В США будут помогать Украине оружием в случае нападения России

В США планируют помогать Украине оружием в случае масштабной военной агрессии со стороны России

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Администрация нового президента США Джо Байдена готовит варианты реакций на случай масштабной военной агрессии России против Украины. В Белом доме уже готовят соответствующие планы. Об этом сообщает американское издание "Wall Street Journal".

В США будут помогать Украине оружием в случае нападения России

Американское оружие. Фото: Google

Сообщается, что в администрации Байдена подготовили предложения, которые предусматривают обеспечение Вооруженных Сил Украины летальным оружием, в том числе средствами противовоздушной обороны, противокорабельным и противотанковым оружием. 

Издание отмечает, что проекты решений еще не были на столе у президента Джо Байдена. Также в случае масштабной агрессии россиян, против РФ будут введены новые жесткие экономические санкции.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года. В последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, угрожая нашей стране масштабной войной. В Кремле открыто угрожают Украине уничтожением государства, а пропагандисты в Москве обсуждают возможность бомбежки украинских городов. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ заявили о прорыве в переговорах по Донбассу.

Читайте также, когда Россия может напасть на Украину. 



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Источник: https://www.wsj.com/articles/satellite-images-show-russias-expanding-ukraine-buildup-11618917238
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Обусуждения

xxx

сегодня, 10:01

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владимир

сегодня, 09:57

"В случае нападения" поздно будет.Уже надо.

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