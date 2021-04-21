В США будут помогать Украине оружием в случае нападения России

Администрация нового президента США Джо Байдена готовит варианты реакций на случай масштабной военной агрессии России против Украины. В Белом доме уже готовят соответствующие планы. Об этом сообщает американское издание "Wall Street Journal".

Американское оружие. Фото: Google

Сообщается, что в администрации Байдена подготовили предложения, которые предусматривают обеспечение Вооруженных Сил Украины летальным оружием, в том числе средствами противовоздушной обороны, противокорабельным и противотанковым оружием.

Издание отмечает, что проекты решений еще не были на столе у президента Джо Байдена. Также в случае масштабной агрессии россиян, против РФ будут введены новые жесткие экономические санкции.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года. В последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, угрожая нашей стране масштабной войной. В Кремле открыто угрожают Украине уничтожением государства, а пропагандисты в Москве обсуждают возможность бомбежки украинских городов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ заявили о прорыве в переговорах по Донбассу.

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